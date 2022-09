Dani Alves confiesa su admiración por Cristiano: "Ahora que ya no estamos en Barça y Madrid parece que sí puedo hablar"

"Me encanta Cristiano. Ahora que ya no estamos en Barça y Madrid parece que sí puedo hablar". Con estas palabras Dani Alves ha confesado su admiración por el astro portugués. Alves y Ronaldo se han enfrentado en numerosas ocasiones, pero el brasileño tiene al luso en su lista de estrellas, tal como confirmó en una entrevista en el podcast de Efrían Velarde, su compañero de equipo en Pumas.

Dani Alves abandonó este verano Can Barça para seguir su carrera deportiva en México, pero no se olvida de su paso por el Camp Nou en dos etapas diferentes, primero en la época dorada de Guardiola y de Luis Enrique y después con Xavi como entrenador. La rivalidad con el Real Madrid no le ha impedido reconocer los méritos de un Cristiano que mantuvo una importante rivalidad con otro íntimo amigo del lateral como es Leo Messi.

Para Alves, de hecho, fue difícil gestionar esa situación durante la época más dura de la rivalidad entre Madrid y Barça. "Llegó un momento por la rivalidad que yo me acercaba a saludarlo y él no me saludaba. Hubo una polémica que no salió nunca, pero en el vestidor del Balón de Oro tuvimos un 'rifirrafe', yo saludé a todo el mundo y él no me saludó por lo que estaba generando el Barça-Madrid afuera", sostuvo el que fuera también defensa del Sevilla.

En un momento de la entrevista, además, puso casi a la misma altura a Messi y a Cristiano porque para Alves ambos han llegado a lo más alto por caminos diferentes. "¿Cómo no voy a respetar a un tipo que lo consiguió todo con base en el trabajo, de echarle huevos? Me identifico con él, porque yo todo lo que hice en mi vida fue con base en eso. Si tú hicieras una comparación, yo como jugador me acerco más a Cristiano que a Leo por el trabajo, no por el talento, porque Leo es un talento nato, que nació con el talento de jugar al futbol y de estar en otro mundo que solo el consigue", terminó.