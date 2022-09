Mbappé da una de cal y otra de arena: marca un golazo y falla otro cantado con Francia

Kylian Mbappé fue el protagonista del partido entre Francia y Austria. El delantero francés abrió el marcador con un golazo en el minuto 55, pero fue el veterano Olivier Giroud, con un gran cabezazo, el que sentenció minutos después una victoria casi obligada para la actual campeona del mundo.

Sin embargo, la estrella del PSG tuvo ocasiones clarísimas que acabó fallando, pero hubo una en concreto que no ha pasado desapercibida.

El equipo galo ya iba ganado el encuentro con una leve ventaja en el marcador (2-0), cuando Mbappé dejó sentado al portero, y con la portería vacía, mandó el balón fuera, fallando la ocasión más claras del encuentro. Por suerte y consuelo para el francés, la jugada estaba invalidada por fuera de juego, gracias a lo cual no lamentará tanto su garrafal fallo.

Mbappé, sobre la selección gala: "Aquí tengo más libertad"

El delantero habló en zona mixta donde explicó cuál es su forma de jugar con la selección francesa y con el equipo parisino: "Juego de forma diferente con Francia. Me piden que haga cosas diferentes aquí que en el PSG. Aquí tengo mucha más libertad. El entrenador sabe que tenemos a Giroud como 9 que fija las defensas y yo puedo ir al espacio. En París es diferente, eso no existe. Me piden que haga de pívot y es diferente", según recoge el AS.

También dio su versión sobre la polémica de los derechos de imagen: "Estoy contento con los acuerdos de los derechos de imagen. No fui yo quien propuso los acuerdos. Todo el equipo lo quería. Después, no me importa ser el centro de atención si es bueno para mis compañeros. Que me critiquen no cambiará mi forma de jugar y de vivir. Si es bueno para el grupo, no me importa. Creo que todo el grupo está contento".

El delantero francés, de 23 años, ya ha marcado 28 goles con Francia. Estos datos lo convierten, todavía más, en el objetivo primordial de los mejores clubes del mundo.