Nadal y Federer volverán a reunirse en la Laver Cup, escenario de varias sus anécdotas más graciosas

Roger Federer anunció la pasada semana su retirada del tenis profesional y se propuso acabar su gloriosa trayectoria por todo lo grande: jugando en Londres la Laver Cup y, a ser posible, disputando el partido de dobles con quien ha sido su gran rival en los últimos 20 años: Rafael Nadal.

Así lo anunció y pidió este miércoles: "Lo más bonito sería acabar con él", dijo Federer durante la rueda de prensa previa al comienzo del torneo. Y todo hace indicar que así será, y la pareja formada por el suizo y el mallorquín, que llega este jueves a Londres, estarán en el mismo lado de la red.

Este torneo, pese a su carácter oficial, siempre se ha caracterizado por un sinfín de anécdotas protagonizadas por sus jugadores que, durante unos días, forman en el mismo equipo que sus 'enemigos' diarios. En esta ocasión, por ejemplo, Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, el Big-3, jugarán por una causa común, derrotar a sus rivales.

Y entre esas secuencias más divertidas, Nadal y Federer han protagonizado varias que no han escapado de la cámara. Alguna de ellas tenía como 'víctima' a otro compañero, como es el caso del griego Tsitsipas. Durante un partido de dobles junto a él, Rafa confesó a Roger que no entendía a su compañero griego y que esto afectaba al juego de ambos. Las señas entre ambos no funcionaban y Nadal lo resolvió en el banquillo por la vía rápida, lo que provocó la carcajada de Federer y del resto de compañeros de banquillo. Tsitsipas, mientras, no pareció enterarse mucho de la situación. Pero más vale una imagen que mil palabras.