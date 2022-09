El suizo Roger Federer ha realizado las primeras declaraciones tras anunciar su retirada del tenis profesional. "Estaba triste cuando me di cuenta de que era el final", ha señalado en la rueda de prensa de presentación de la Rod Laver Cup.

"Fue después de Wimbledon que tomé la decisión", ha indicado, después de describir las molestias y lesiones que le han obligado a abandonar el tenis profesional. "No fue fácil afrontar todas las preguntas de la retirada sin emocionarme". Una decisión, la de su adiós, "muy meditada", ya que ha tenido "mucho tiempo para tomarla": "llevo más de un año sin jugar".

Sobre las informaciones que apuntan a que el jugador dirá adiós en un partido de dobles con Nadal de pareja, ha indicado: "está claro que lo más bonito sería jugar el dobles aquí con él, porque ha sido mi gran rivalidad".

Cuestionado sobre si es uno de los deportistas más laureados de todos los tiempos, el tenista de Basilea cree que la clave para ello es "haber sido tan consistente, porque de joven no lo era. He estado arriba muchos años. He luchado por ganar casi todo lo que he jugado. Siempre me fijé en la regularidad de Tiger Woods o Michael Schumacher y estoy contento de poder ser comparado a ellos", ha indicado.

También ha destacado varios momentos como los más importantes de su carrera. "Cuando logré vencer a Pete Sampras en Wimbledon y cuando conseguí ganar a Nadal en Australia en 2017, aunque tampoco es algo que haya pensado mucho".

Sobre los detalles que seguro echará de menos cuando no esté activo, destaca: "Ponerme las zapatillas... la camiseta antes de jugar, pensar en el partido... Es bonito y estresante", ha señalado visiblemente emocionado.

Palabras hacia Alcaraz

Sobre el nuevo número 1 y las palabras que le dedicó el murciano haciendo referencia a su legado, el de Basilea ha indicado: "me siento mal de no haber jugado con él. Lo que ha hecho en el US Open ha sido fantástico. Será una de las estrellas del tenis, siempre lo he dicho. Fue bonito escuchar sus palabras, peloteamos una vez en Wimbledon".

