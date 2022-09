Roger Federer anuncia su retirada del tenis profesional por las lesiones

Roger Federer ha anunciado su retirada del tenis profesional a los 41 años y tras más de uno sin competir a causa de las lesiones. "Hay que reconocer que es la hora de poner final a mi carrera", dijo el tenista suizo, uno de los mejores de la historia del deporte de la raqueta. Su despedida será en la Laver Cup.

"Cómo muchos sabéis, los últimos tres años han sido un desafío para mí por las lesiones y operaciones, He trabajado duro para poder volver a mi mejor forma, pero también sé las limitaciones de mi cuerpo y los mensajes que me ha mandado han sido claros", explica Federer en un vídeo en sus redes sociales.

"Tengo 41 años, he jugado más de 1500 partidos durante 24 años, el tenis me ha tratado de manera más generosa de lo que nunca soñé y hay que reconocer cuando es hora de poner final a mi carrera profesional", añade el helvético, que jugará un último torneo: "La Laver Cup de la semana que viene en Londres será mi último torneo ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no más Grand Slams o en el Tour".

Federer admite que su retirada le deja con sentimientos encontrados: "Ha sido una decisión agridulce, porque voy a echar de menos todo lo que el tenis me ha dado. Pero a la vez, hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la tierra, recibí un talento especial para jugar al tenis y lo hice a un nivel que jamás imaginé".

El suizo le agradeció todo el apoyo recibido a su mujer, sus cuatro hijos, sus entrenadores, los miembros de su staff y también a sus competidores: "He sido afortunado de jugar muchos partidos épicos que jamás olvidaré. Luchamos de manera justa, con pasión e intensidad y siempre traté de respetar la historia del juego. Nos empujamos para llevar el tenis a otro nivel", dijo Federer. Sin duda, una referencia a Rafa Nadal, aunque sin cintarle.