Durante los últimos años, y según avanzó el maravilloso Siglo XXI del tenis, una pregunta comenzó suscitar el debate entre los aficionados al deporte en general y, más en particular, al tenis. ¿Quién es el mejor tenista de la historia?

Poco a poco, tres nombres se hicieron acreedores de ese título: Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic superaron el récord de Grand Slams de Pete Sampras y se encaminaron a una lucha sin cuartel por ser mejor que los otros dos. No hubo piedad para con el resto del circuito que, literalmente, no olía un Grand Slam. Si acaso Murray luchó por incrustarse entre los tres tenores de la raqueta. No duró mucho tiempo.

Ahora, en 2022, las cifras dicen que el mejor tenista de la historia es Rafa Nadal, con 22 Grand Slams, por delante de Novak Djokovic, con 21 y quedando el tercer escalón para Roger Federer, con 20.

Pero las simples certezas matemáticas no sirven siempre para solucionar el debate, en el que surgen cuestiones estéticas o simplemente subjetivas, como en toda buena discusión que se precie. La revolución que supuso Federer en el tenis mundial, por su impacto publicitario y, principalmente, por su inigualable estilo técnico: ese revés a una mano, su forma de moverse/levitando por la pista y su carisma entre el aficionado le hacen, a ojos de muchos, como merecedor de estar en la cima del tenis. La opinión es libre.