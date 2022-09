Ruud, sobre Kyrgios: "Nunca sabes qué va a salir de su raqueta o de su boca"

El noruego Casper Ruud reconoció este martes que estuvo un tiempo sin hablar ni saludarse con el australiano Nick Kyrgios después de una serie de altercados entre ambos dentro y fuera de la pista, y consideró que "nunca sabes qué va a salir de su raqueta o de su boca", aunque destacó que en los últimos meses su relación ha mejorado.

Lo hizo en rueda de prensa, después de clasificarse para las semifinales del US Open, en las que podría enfrentarse precisamente a Kyrgios si el australiano doblega al ruso Karen Kachanov en los cuartos.

"Personalmente, no tenemos particular relación. Durante un tiempo no nos saludamos cuando nos cruzábamos en los vestuarios, pero ahora lo hacemos, así que va mejor", dijo Ruud tras imponerse por 6-1, 6-4 y 7-6(4) al italiano Matteo Berrettini.

"Hubo un período en el que existía tensión por lo que se dijo por ambos lados, pero el año pasado en la Laver Cup me felicitó cuando gané mi partido, fue un buen gesto", prosiguió.

"Ahora es más fácil, lo que pasó ya está olvidado. Se han dicho cosas, pero no es necesario volver a hablar del pasado. Es un jugador divertido de ver, y nunca sabes qué va a salir de su raqueta o de su boca, pero al final, al menos vino a decirme que se alegraba por verme jugar bien, fue bonito", concluyó.

Los altercados entre Ruud y Kyrgios se remontan al torneo de Roma de 2019, cuando el australiano perdió la calma tras perder un juego en el set decisivo y acabó siendo descalificado por lanzar una silla en la pista y golpear una botella.

Al acabar ese encuentro, Ruud definió a Kyrgios como "un idiota", algo que provocó una serie de comentarios de Kyrgios por redes sociales. Entre ellos, el australiano definió "pesado" al noruego y le reprochó no tener el coraje por decirle esas cosas a la cara.

También le tachó de ser un "desconocido", por el hecho de que en ese momento Ruud accedía al cuadro principal procedente de las clasificaciones y como número 61 del ránking mundial.

Ruud ha tenido un importante crecimiento desde entonces y puede alcanzar la primera posición en el ránking con un triunfo en el US Open.