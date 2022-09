"Estoy con mucha ansiedad". Así se lo confesaba Rafa Nadal a sus entrenadores durante el partido que estaba disputando contra Fabio Fognini en la segunda ronda del US Open. El mallorquín había perdido el primer set y el segundo también se le estaba complicando.

Nadal logró finalmente remontar de forma magistral y convertirse en el primer jugador clasificado para las finales de la ATP de Turín, pero el comienzo del partido se le puso muy cuesta arriba. Él mismo se dirigía a Carlos Moyá y Francis Roig para reconocer que no estaba bien. "Saldrá, saldrá", le animaban ambos intentando rebajar la preocupación.

"Había un momento en el que estaba haciendo tal desastre que no estaba consiguiendo pausarme. El ritmo era mucho más elevado de lo que es habitualmente, incluso sin hacer puntos largos. Me notaba muy acelerado y eso no me permitía pensar con claridad y actuar con mis estándares de juego", ha explicado él mismo en la rueda de prensa posterior al partido.

Tras un inicio muy complicado, el mallorquín se sobrepuso y tumbó al italiano por decimocuarta vez en 18 partidos, para extender su magnífico balance en los 'grandes' de este año a 21-0. En la tercera ronda se enfrentará al francés Richard Gasquet, contra el que ganó los 17 enfrentamientos precedentes.

No es la primera vez que Nadal sufre episodios de este tipo. Ya en 2015 aseguraba que nunca había tenido miedo al fracaso, pero que ese año había sido "el único" de su vida en el que había salido a la pista "con ansiedad", una sensación "desagradable" que no le dejaba "pensar ni ejecutar con claridad".

"Por primera vez en mi carrera sí que he salido a la pista con sensaciones de miedo al fracaso, no de perder, sino de no poder jugar. Sales con esa incertidumbre", señaló. "Es que en realidad ya no era un tema tenístico", agregó en declaraciones al programa 'Informe Robinson'.

Dos años después, el tenista comentaba a El Mundo que aquellos momentos estaban superados: "En 2014 encadené varias lesiones y problemas de salud. Todo eso hizo que arrancara 2015 con dudas, y esas dudas me produjeron una ansiedad hasta entonces desconocida para mí. La realidad es que ese agobio interior me duró unos seis o siete meses". "No las he vuelto a tener. Han desaparecido. ¿Que pueden volver? Es posible", añadía. Y parece que así ha sido.