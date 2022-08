Laia Aleixandri se queja de una patada que le provocó visión borrosa en el Madrid vs City: "No me tiré para exagerar la acción..."

El Real Madrid venció este domingo al Manchester City gracias a un gol de Caroline Weir que mete a las madridistas en la siguiente fase de la previa de la Champions. Un hito para el equipo que dirige Alberto Toril, que le tiene la medida cogida al equipo inglés.

En el City juega una de las internacionales españolas con más proyección, Laia Aleixandri, excapitana del Atlético de Madrid y que tuvo un gran papel en la pasada Eurocopa femenina.

Un día después del citado choque europeo entre Madrid y City, Aleixandri utilizó sus canales de redes sociales para denunciar un lance del juego por el que terminó con visión borrosa gran parte del encuentro.

Se trata de una acción en la que la '10' madridista, la delantera Esther -también internacional absoluta- trata de atajar un balón que llega del córner a favor de los 'citizen', momento en el que Aleixandri trata de rematar, por lo que se produce un choque entre ambas.

"En el minuto 18 de la primera parte, una jugadora del equipo rival pone su bota a la altura de mi cabeza y recibo un fuerte golpe. No me quejo ni me tiro al suelo exagerando lo que fue la acción. En la media parte me sentí peor", relata Aleixandri.

Pero seguí como hice durante todo del partido, ayudando al equipo a darle la vuelta al resultado. En un remate de cabeza en la segunda parte, empiezo a marearme y a ver borroso con el ojo en el que recibo el fuerte golpe.



"Pero seguí como hice durante todo del partido, ayudando al equipo a darle la vuelta al resultado. En un remate de cabeza en la segunda parte, empiezo a marearme y a ver borroso con el ojo en el que recibo el fuerte golpe. Es duro no poder ayudar al equipo hasta el final", añade la catalana, que despide el hilo reconociendo que su equipo puede "ser mejor" y que trabajará para ello.

Un mensaje que ha recibido cientos de reacciones, especialmente de aficionados y aficionadas del Real Madrid que le afean la denuncia y que describen la acción como un mero choque fortuito, propio de una jugada a balón parado.