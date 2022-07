Laia Aleixandri: “La etiqueta de favoritas ni nos molesta ni nos estorba: estamos centradas en el primer partido”

Laia Aleixandri es una de las grandes promesas de la selección española femenina de fútbol. La joven catalana, que el próximo agosto cumplirá 22 años, acaba de cambiar al Atlético de Madrid por el City y acude a una fase final absoluta por primera vez en su carrera, En esta Eurocopa espera aprender de la experiencia de sus compañeras veteranas y sentar las bases de su futuro en la Roja ayudando al equipo dirigido por Jorge Vilda en el sueño continental.

Un reto mayúsculo porque el grupo es muy difícil: Alemania ha ganado ocho Eurocopas y Dinamarca es la actual subcampeona.El grupo es difícil porque todos los rivales son difíciles, no sólo Alemania, que es la reina, sino Dinamarca y también Finlandia, el primer partido, y en el que estamos concentradas.

¿Les molesta que os hayan colocado la etiqueta de una de las selecciones favoritas?Ni nos molesta ni nos estorba porque nosotras estamos sólo concentradas en el primer partido y afrontamos todos con el mismo respeto.

¿Se atreverías a darnos un pronóstico del papel que hará España en la Euro?Me atrevería... pero no te lo voy a decir. Pensamos en el partido a partido y esperamos hacer un buen papel.

¿Cuáles son sus referentes en el mundo del fútbol?Siempre me he fijado mucho, desde pequeña, en Xavi Hernández, era mi ídolo. Y también en Virginia Torrecilla, a la que seguía siempre cuando estaba en el Barça y con la que he tenido la suerte de coincidir en el Atlético de Madrid.

¿Cómo vivieron la enfermedad de Virginia en el vestuario rojiblanco?Al principio fueron momentos muy duros cuando nos enteramos y con el tiempo terminó siendo algo muy emotivo, es un gran ejemplo de superación.

Después de cinco temporadas en el Atlético, cambiar Madrid por Manchester. ¿Qué espera encontrar allí?Creo que puede ser un salto de calidad en mi carrera pero por supuesto siempre agradeciendo al Atlético todo lo que me ha dado y la oportunidad de crecer como futbolista. En el Manchester City espero poder cumplir mis objetivos colectivos y personales.

¿No le da un poco de vértigo dar este salto ahora, a las puertas de sus 22 años?Creo que es el momento idóneo para ello.

¿Hay mucha diferencia de desarrollo y atención mediática entre la Liga Iberdrola y la liga inglesa?No te sé decir porque aún no he tenido la oportunidad de vivir la liga inglesa desde mi fichaje por el City, pero cada liga tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.

Para que la liga femenina en España siga evolucionando, ¿ha sido positivo el desembarco del Real Madrid?Sin duda, todo suma. Pero no sólo el Real Madrid, grandes clubes de todo el mundo.

Como jugadora, ¿ha sufrido alguna vez algún insulto machista en un campo de fútbol?No, quizá de niña en el patio del colegio... pero a nivel profesional no que yo recuerde.

¿Qué le parece que se tome la decisión de incluir a deportistas transgénero en disciplinas femeninas?Es algo que tiene que ser normal en la sociedad. No me parecería mal porque hay que aceptar a cada uno como es.