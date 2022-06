La selección española femenina, molesta por su favoritismo para la Eurocopa

El fútbol femenino español está en un momento boyante, casi perfecto para la disputa de la Eurocopa. La selección liderada por Alexia Putellas, flamante Balón de Oro y considerada la mejor jugadora del mundo en este momento, hace que muchas miradas se posen sobre el combinado que dirige Jorge Vilda como un potencial candidato a alzarse con el título en Inglaterra este verano.

A unos días del arranque de la Euro, se ha instalado sobre la concentración del combinado nacional en Las Rozas un cierto temor a que las expectativas se conviertan en una carga muy pesada. El favoritismo, directamente, molesta.

Así se ha trasladado en numerosas declaraciones que han realizado tanto jugadoras como el propio seleccionador. El mismo día que dio la lista inicial de 28 futbolistas, ya advirtió sobre el exceso de presión que estaba notando.

"Se han generado expectativas muy altas durante esta temporada, lo he sentido en todos los sentidos, y no es positivo, es algo que no he vivido en el fútbol. No he vivido esa exigencia que hay. Algunos amigos me dicen que no han conocido que se le haya exigido tanto a una selección sin todavía haber ganado nada. Se nos da como campeones o en la final y la presión que se esta metiendo a los jugadoras no es normal", advirtió Vilda.

En este sentido, Mapi León también apuntó su enfado en boca de varias compañeras. Mucho más directa, pidió paciencia... y exigió que no hubiera más exigencias. "Yo pienso en el día a día, en hacerlo lo mejor posible y hacer el mejor papel posible. O sea, no me pongo una presión extra. Pero es verdad que estaría bien que ya que nosotras hacemos un trabajo, que tampoco nos metan una presión desde fuera", solicitó.

Mapi León es una de las cuatro futbolistas que se ha aislado tras haber dado positivo en Covid-19, junto a Sheila García, Sandra Paños y Andrea Pereira.

Alexia, encantada con la presión

A diferencia de sus compañeras, Alexia Putellas admite que este tipo de situaciones no le desagradan. Todo lo contrario: se siente conforme. "Desde el primer momento que entras ahí (en el Barça) sientes la presión. Cada persona lo lleva de diferente manera, pero yo me levanto cada mañana pensando que soy una privilegiada", señalaba la que, a todas vistas, será el gran foco del combinado nacional.

En una posición intermedia está Mariona Caldentey. Compañera de Alexia y Mapi en el Barça, la centrocampista aspira a todo. "En una Eurocopa hay muchos favoritos, pero nosotras somos ambiciosas y queremos ir a por todo. A nosotras lo que se diga nos tiene que dar igual. Hay muchas selecciones que pueden ganarlo, pero nosotras nos tenemos que centrar en lo que estamos construyendo aquí dentro y en intentar mejorar", remató.