Otro rival menos para Nadal y Alcaraz: Zverev no se recupera a tiempo para el US Open

El US Open no contará con otro nombre propio del circuito ATP. El alemán Alexander Zverev, actual número dos del mundo, se sumará a la ausencia de Novak Djokovic. Todo apunta a que no llegaría a tiempo para poder disputar el Grand Slam, que da comienzo el próximo 29 de agosto, por la lesión que se produjo en Roland Garros, según informó este lunes el diario Bild.

El periódico germano detalló que el de Hamburgo aún no se siente totalmente en forma para el cuarto Grand Slam del año y que tiene como objetivo volver a las pistas para la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis, que se disputarán en su ciudad natal entre el 13 y el 18 de septiembre.

"Si se tratara de un torneo normal, al mejor de tres sets, entonces diría que tal vez podría llegar, pero es difícil volver como primer torneo a uno donde se juega al mejor de cinco", comentó recientemente Zverev, que tuvo que pasar por el quirófano tras dañarse el tobillo durante la semifinal de Roland Garros ante el español Rafa Nadal.

Nadal, #3 del ranking ATP; Alcaraz, #4

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se mantienen en el tercer y cuarto lugar del ranking mundial de la ATP tras la disputa la semana pasada del torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo Masters 1.000 de la temporada.

El balear sigue en el podio de la clasificación que lidera el ruso Daniil Medvedev por delante del alemán Alexander Zverev pese a ser eliminado en su estreno en Cincinnati por el posterior campeón, el croata Borna Coric, mientras que el murciano no pudo pasar de los cuartos de final al caer ante el británico Cameron Norrie.

De todos modos, el ganador de 22 Grand Slams sigue encabezando la clasificación de la temporada 2022 por delante del griego Stefanos Tsitsipas, con el pupilo de Juan Carlos Ferrero ocupando la tercera posición.