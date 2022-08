Encara septiembre con las rebajas del 40% en zapatillas Nike para que volver al deporte sea fácil (¡y barato!)

Ahora que hemos alcanzado el ecuador de agosto (y sobrepasado la mitad del verano) toca empezar a pensar en la vuelta a la rutina. La deportiva es, sin duda, una de las que más ganas tenemos de retomar, puesto que no ha habido vermú estival que nos hayamos saltado. Y por mucho que hayamos optado por elaboraciones preparadas en una freidora sin aceite no nos hemos privado de nada. ¡Y es que nos lo hemos ganado! Por ello, es un buen momento para poner a punto todo lo necesario para volver a empezar de forma efectiva. ¿Nuestra recomendación? Realizar una buena inversión que nos dure todo el año.

En este sentido, es muy recomendable apostar por una equipación de calidad, adecuada para las disciplinas deportivas que practiquemos. Aunque las prendas textiles también son importantes para garantizar la comodidad y la transpirabilidad durante el ejercicio, las zapatillas (¡y los calcetines empleados!) son de vital importancia, sobre todo si somos asiduos al running. De ellas depende nuestro apoyo y la salud de nuestras piernas y espaldas. Dar con el modelo adecuado no tiene por qué suponer un gran desembolso y, como prueba, las Nike SuperRep Go 3 Next Nature Flyknit, rebajadas un 40% en la web de la firma. De costar 100 euros, ahora podemos adquirirlas por menos de 60 para que la rutina fitness no nos pille por sorpresa.

SuperRep Go 3 Next Nature Flyknit. Nike

Este modelo, todavía disponible en varias tallas, envuelve el pie para que obtengamos la mayor sujeción sin resultar incómodas. Estas zapatillas están diseñadas con una mediasuela de espuma que ofrece una amortiguación reactiva capaz de soportar los entrenamientos de alto impacto. Además de esta innovación deportiva, están elaboradas con materiales sostenibles para minimizar los efectos que la producción textil tiene sobre el planeta.

¿Un capricho al 40%?

Aunque hemos elegido el modelo SuperRep Go 3 Next Nature Flyknit por su precio final (con la rebaja del 40%), no es el único que aún disfruta de los descuentos estivales en la web de Nike. Las conocidas zapatillas de running para asfalto, las Air Zoom Tempo Next, gozan de la misma oferta que las anteriores, claro que, ¡aplicado a un precio de casi el doble! Si suelen rozar los 200 euros, ahora puedes llevártelas a casa por algo menos de 120. Una ganga difícil de rechazar que nos permitirá disfrutar de un ajuste firme y una amortiguación suave que se combinan para ofrecerte la comodidad que necesitas para soportar esos días de muchos kilómetros.

Air Zoom Tempo Next. Nike

