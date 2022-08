Temible accidente múltiple en la Vuelta a Burgos por culpa de un badén en el sprint

La segunda etapa de la Vuelta a Burgos ha acabado con un tremendo susto por culpa del diseño de la misma y uno de los accidentes múltiples más serios que se recuerdan en esta prueba.

A menos de un kilómetro para el final, uno de los corredores del Jumbo Visma que encabezaban el sprint se fue al suelo al pasar por un peligroso badén que no esperaba. No pudo controlar la caída tras el salto y se fue de bruces contra el suelo, lo que a su vez provocó que los que venían detrás no pudieran esquivarle.

Algunos se fueron contra las vallas de protección a gran velocidad, mientras que otros sufrieron serios arrastrones que les dejaron heridas de diversa consideración, si bien ninguno reviste gravedad.

Timo Roosen vencedor de la segunda etapa de la Vuelta a Burgos en el accidentado final de Villadiego #VueltaBurgos



Solo los tres ciclistas de Jumbo Visma que lanzaban el sprint han conseguido salvar la numerosa caída en el último kilómetro



En directo: https://t.co/xA9xxNzHsc pic.twitter.com/5YrOBJ1N3U — Teledeporte (@teledeporte) August 3, 2022

El vencedor del día fue el neerlandés Timo Roosen, uno de los tres corredores del Jumbo que salvaron el accidente y que llegaron solos a la llegada de Villadiego.