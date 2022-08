El jefe de Alpine acusa a Alonso de engañarles: "Decía que no había firmado con nadie"

Poco más de un día después de que Fernando Alonso y Aston Martin hiciesen oficial su unión a partir de la próxima temporada, ha llegado la respuesta por parte de una de las cabezas visibles de Alpine, su jefe de equipo Otmar Szafnauer.

Según él, en palabras para Motorsport.com, no se enteró de la marcha del español hasta el comunicado oficial. "Fue la primera confirmación que tuve", asegura Szafnauer. "En el paddock hay todo tipo de rumores, y yo había oído rumores de que Aston Martin estaba interesado en él", continuó.

Una falta de comunicación entre ambos, incitada principalmente por las palabras del jefe de equipo a favor de la promoción de otros pilotos como Oscar Piastri, que es una de sus apuestas personales. Y todo ello, ha precipitado la salida de Fernando Alonso a la escudería inglesa.

"Pero estaba seguro de que, incluso con las negociaciones, y no había nada malo en explorar, porque estábamos muy cerca del acuerdo. Así que sí, la primera confirmación que tuve fue el comunicado de prensa. Le pregunté a Alonso y me dijo: 'no, no, no he firmado nada'. Así que me sorprendió un poco", respondió a dicho medio.

Sin embargo, Szafnauern no ha conseguido ponerse en contacto con el piloto, que se está tomando unas vacaciones debido al parón de la F1. "No he hablado con él, ya que está en un barco, creo, en algún lugar de las islas griegas", confirmó.

El contrato estaba casi cerrado

Según las propias palabras del jefe de Alpine, la continuidad de Alonso estaba supeditada a los típicos flecos que siempre entorpecen las renovaciones o los fichajes, como así ha acabado siendo.

"Sólo había un par de puntos menores que estaban pendientes, y él dijo que su abogado se pondría en contacto con nosotros. Yo creía que iba a ser así. Y entonces, antes de que se fuera, le confirmé que firmaríamos pronto. Y me dijo: 'Sí, no te preocupes, no he firmado con nadie más'", explicó sobre su conversación con el español.