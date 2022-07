Cristiano Ronaldo reacciona a la pancarta de los hinchas del Atlético que le decían que "no es bienvenido"

La posible llegada de Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid ha provocado gran revuelo en un amplio sector de la afición rojiblanca.

Desde la unión internacional de peñas, que emitió un comunicado para mostrar su "absoluto rechazo" al hipotético fichaje, a otras conocidas voces colchoneras como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, muchos son los que coinciden en que la estrella portuguesa no encaja en el club madrileño.

Y así se lo trataron de hacer saber directamente al jugador y la Directiva atlética varios hinchas el pasado miércoles en el amistoso que el Atlético de Madrid disputó ante el Numancia.

Desplegaron una pancarta en la que se podía leer 'Cristiano not welcome' (no es bienvenido, en inglés). Un mensaje al que ha reaccionado el propio futbolista del Manchester United.

Lo ha hecho a través de Instagram, donde ha respondido a una foto en la que se veía la citada pancarta a la que Cristiano ha respondido con varios emoticonos de risas.

Jorge Mendes, el agente del jugador, ofreció al delantero al Atlético a primeros de julio, en una opción que, aunque no se ve con muy buenos ojos desde el club, tampoco está del todo descartada.