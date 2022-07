Diez errores en once Grandes Premios: todas las veces que Alpine dejó tirado a Alonso en esta temporada... a día de hoy

XPB / James Moy Photography Ltd.

No es casual la coletilla "a día de hoy" en el titular porque es complicado avanzar cuántas veces más va a fallar Alpine. Los continuos errores, bien mecánicos, bien de estrategia, bien ambos, han sido una constante durante la temporada 2022 de Fórmula 1 y en especial en el lado de Fernando Alonso, aunque Esteban Ocon también ha padecido algunos.

Estimaba el asturiano después del sprint de Austria, al que no pudo salir por un extraño fallo eléctrico que 24 horas después aún no sabían de dónde había salido, que los problemas de fiabilidad en el A522 le habían costado entre 50 y 60 puntos.

Al día siguiente, después de que le cambiaran la unidad de potencia completa y tras arrancar último, fue un fallo aún más sorprendente: una tuerca se soltó después de la segunda parada en boxes y tuvo que hacer una visita más al garaje para que le pusieran un juego nuevo de neumáticos. No fue sancionado, simplemente, porque los comisarios no pudieron demostrar que esa tuerca que falló no había sido mal colocada en la parada inicial.

Aún así, Alonso acabó 10º y sumó un punto más, pero él mismo contaba después que bien podría haber sido sexto.

Dos errores serios en las dos carreras, una sprint y otra normal, y Alonso aún así sacó un punto, beneficiado en parte por los abandonos de Sergio Pérez o Carlos Sainz entre otros. En condiciones más tranquilas, tanto el español de Ferrari como el mexicano de Red Bull habrían acabado por delante... pero también Alonso hubiera estado luchando por ser quinto o sexto y no por el último lugar del 'top 10'.

Diez errores de Alpine en once Grandes Premios

Se hace muy extraño, y no fallan los habituales de las conspiraciones, que en once Grandes Premios contabilizados haya habido al menos diez fallos no achacables a Fernando Alonso que le hayan costado puntos.

Estos son:

Quedan dos Grandes Premios para que acabe esta primera parte del Mundial antes del parón de verano, cuando Alonso y Alpine se sentarán para cerrar del todo su renovación. La pregunta es clara y se la hacen muchos aficionados: ¿merece la pena seguir así o debe mirar otras opciones?