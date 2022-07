La rabia de Alonso tras la enésima avería de Alpine: "Ya hemos perdido 50 o 60 puntos"

Fernando Alonso estaba sin voz después del sprint del GP de Austria, en el que ni siquiera pudo participar. Por enésima vez esta temporada, una avería en el Alpine le dejó tirado sin dejarle margen.

No por repetido deja de ser real: el equipo no está a la altura de lo que está haciendo un Alonso que, en sus propias palabras, está en uno de sus mejores momentos competitivos. "Este año en general es uno de mis mejores años a nivel de competitividad, me siento muy bien, rápido y fuerte. Pero no hemos tenido suerte: ya hemos perdido 50 o 60 puntos", cifraba el asturiano.

La situación fue dantesca. Alonso estaba en la parrilla de salida, en el 8º puesto, cuando algo empezó a ir mal: su motor se había parado. Cuando uno de los comisarios empezó a ondear la bandera amarilla se confirmó que era el Alpine, que seguía con las mantas calentadoras de los neumáticos pero totalmente parado.

Los mecánicos se llevaron a Alonso hasta boxes y ahí intentaron arrancarlo con una batería externa... que tampoco funcionó. Ni siquiera entraba bien el conector.

Alonso no solo ha perdido la oportunidad de puntuar en el sprint, sino también de salir en una posición competitiva en la carrera del domingo. Los responsables de Alpine ahora deben pensar si compensa cambiar la unidad de potencia completa, aprovechando que va a salir al final de la parrilla (19º, ya que Bottas está sancionado y lo hará 20º), o bien desde el pitlane.

Sea como fuere, otro fin de semana en el que parecían fuertes que, por culpa de la fiabilidad, acabará con menos puntos de los posibles. "Otra vez un problema en mi coche. Seguramente otro fin de semana ultracompetitivo que nos vamos a ir con cero puntos", resumía Alonso.