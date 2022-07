La enésima pifia de Alpine que arregló Alonso: salió a pista con una rueda mal puesta

Los constantes fallos de Alpine, bien mecánicos, bien estratégicos, que está padeciendo Fernando Alonso le han hecho perder ya muchas oportunidades de puntuar. Él lo cifraba en "50 o 60" puntos tras la rotura mecánica (un problema eléctrico de origen desconocido) que le impidió salir a la sprint del GP de Austria.

Pese a todo, Alonso logró un meritorio 10º puesto en la carrera del domingo... y eso que hubo otro clamoroso error. Esta vez fue en boxes.

Fue en la segunda parada, después del coche de seguridad virtual que provocó el abandono por rotura de Carlos Sainz.

Alonso entró a montar un juego nuevo de neumáticos medios, pero una de las ruedas se quedó mal puesta. Una tuerca estaba suelta, algo de lo que se enteró en medio de la vuelta.

Dado que no podía dar el aviso por la radio por una eventual sanción inmediata, o incluso que le obligaran a parar el coche, el asturiano llevó como pudo durante toda una vuelta completa el Alpine 'a tres ruedas' hasta que se metió de nuevo a boxes para, esta vez sí, salir con los neumáticos bien apretados.

¡Vaya día! 😖@alo_oficial tuvo que pasar dos veces por el pit lane después de que hubiera problemas en su primera parada. Impresionante que haya podido lograr un punto...#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/Fq0iqP7Ym9 — DAZN España (@DAZN_ES) July 10, 2022

Ya que lo arregló bajo el coche de seguridad virtual, Alonso no perdió demasiado tiempo pero eso no impidió que los comisarios lo investigaran. Nada más acabar la carrera en la que el asturiano había sido 10º, logrando un más que meritorio punto, advirtieron que sería investigado.

"Fue una carrera difícil", resumía Alonso tras bajarse del coche, notablemente decepcionado. "Tenía muchísimo más ritmo pero íbamos todos en un tren del DRS y no podíamos adelantarnos. Perdimos bastante tiempo ahí. Al final podíamos haber acabado sextos, pero tuvimos que hacer otro 'pit stop', una vuelta tras otra, porque tenía muchas vibraciones en los neumáticos, no sé qué pasaba", aseguró un Alonso que no quiso decir lo que era evidente: habían salido con una rueda mal puesta.

Si lo hubiera admitido públicamente, la sanción habría sido instantánea sin necesidad de investigación.