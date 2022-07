Una nadadora denuncia que fue drogada y amaneció con moratones durante el Mundial de Budapest

La nadadora canadiense Mary-Sophie Harvey hizo público un episodio de lo más preocupante vivido por ella misma durante el reciente Mundial de natación de Budapest. La joven, integrante del equipo de 4X200 libres que terminó llevándose la medalla de bronce, denunció que fue drogada y amaneció llena de moratones por todo el cuerpo.

Todo ocurrió durante la última noche del Mundial, cuando Harvey salió a celebrar el metal conseguido con el resto del equipo. Sin embargo, el final de fiesta no fue ni de lejos el esperado.

"En la última noche del Mundial, me drogaron. En ese momento no era consciente de lo que me habían dado, sólo recuerdo que me desperté a la mañana siguiente completamente perdida, con nuestro director de equipo y el médico junto a mi cama", publicó la nadadora en su cuenta personal de Instagram.

"Hay un periodo de tiempo de cuatro a seis horas del que no puedo recordar nada", aseguró Harvey, además acompañó el texto con varias imágenes de los moratones que tenía en las piernas y confesó que tenía más en otras partes de su cuerpo que no se sentía cómoda mostrando.

La nadadora comentó también que amaneció con un esguince de costilla y una conmoción cerebral, al tiempo que confesaba no haber dicho nada porque "nunca me había sentido más avergonzada".

"He dudado durante un tiempo si debía o no publicar algo, pero siempre he sido transparente con vosotros y, lamentablemente, estas situaciones suceden demasiadas veces para que me quede callada", continuaba la denuncia de Harvey.

"Algunos de mis amigos me explicaron después que tuvieron que cargar conmigo mientras estaba inconsciente y probablemente eso explicaba las docenas de moratones en mi cuerpo pero no me hizo sentir mejor", explicó la nadadora en un texto de lo más detallado. "Para cualquiera que lea esto, que tenga cuidado. Pensé que estaba a salvo, que nunca me pasaría a mí, especialmente estando rodeada de amigos. Pero pasó... y desearía que alguien me hubiera informado sobre algo así antes de esa noche".