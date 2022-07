¿Por qué se retrasa la renovación de Fernando Alonso con Alpine?

Salvo un giro de 180º en la situación, Fernando Alonso continuará en 2023 con Alpine para disputar una tercera temporada desde su regreso a la Fórmula 1... pero aún se tiene que firmar. Lo que iba a ser inmediato, en teoría, se va a retrasar unos cuantos meses.

Que los fans no teman nada: no ha ocurrido nada raro, de momento. Los plazos se están cumpliendo según lo previsto, pero la propia Fórmula 1 es la culpable de que no vaya a firmarse antes. Así lo afirmaba Otmar Szafnauer en Silverstone: el retraso es cosa del calendario.

La 'silly season' se mueve varios meses

Una de las preguntas directas a Szafnauer fue por la renovación de Alonso. "Después del verano deberíamos tener una charla y una decisión", explicó en 'Sky Sports'. El motivo de ese retraso es que ahora la campaña se alarga hasta bien entrado noviembre e incluso diciembre. "En los viejos tiempos, cuando terminábamos en octubre, la 'silly season' era un poco antes. Pero ahora, aunque no llegamos a diciembre, nos vamos a quedar cerca, y es un buen momento", afirmó.

El concepto 'silly season' está muy extendido en la Fórmula 1 y va más allá del tradicional periodo de fichajes. No sólo va de los movimientos de los pilotos, o de los equipos deshojando la margarita para ver a quién pueden fichar. Rumores locos, negociaciones inesperadas, rupturas sonadas... la 'silly season' en la Fórmula 1 convertía el parón de verano en un hervidero de noticias.

Sea en agosto, sea en octubre, lo cierto es que en Alpine las piezas están ya colocadas. Tras plantear sustituir a Alonso por Oscar Piastri, el talentoso piloto australiano ha encontrado su hueco en Williams, para sustituir al inane Nicholas Latifi. Se llegó a rumorear que iba a ser en Silverstone donde se produjera ese cambio, pero finalmente no fue así.

En el momento en el que Piastri sea confirmado, las fichas de dominó harán caer, por su propio peso, la renovación de Alonso. Sea el día que sea.