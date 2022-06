Serena Williams y su ¿último Wimbledon?: "No sé lo que voy a hacer"

Serena Williams desembarcó en Wimbledon con el sueño de alzar su vigesimocuarto Grand Slam. Y se quedó muy lejos de ello, cayendo a las primeras de cambio. Una participación que podría ser la última en Londres.

La estadounidense, que llevaba un largo periodo de inactividad, volvió a las pistas junto a Ons Jabeur en Eastbourne, donde solo la lesión de su compañera las apartó de continuar en el torneo donde ya estaban en las semifinales.

Sin embargo, no pudo refrendar las buenas sensaciones previas a Wimbledon. En All England Tennis & Cricket Club cayó frente a la francesa Harmony Tan por un tanteo de 7-5, 1-6 y 7-6 en un ajustadísimo 'super tie-break'.

Posible adiós a Wimbledon

Tras el partido, Serena dejó clara sus intenciones para su futuro próximo en el tenis. "No puedo responder a esa pregunta. No sé qué voy a hacer. Vivo en el día a día. Juego día a día", respondió la ganadora de veintitrés Grand Slams, causando la duda de su presencia en un próximo Wimbledon.

Tras ello, matizó sus palabras sobre el torneo británico, aunque sin llegar a aclarar si estará en la siguiente edición. "Obviamente no, definitivamente no. Pero di todo lo que podía. Te apetece volver a entrenar, porque has estado muy cerca. Te da la sensación de que puedes conseguirlo si quieres", recalcó sobre si éste ha sido su último recuerdo en Londres.