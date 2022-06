Ramos pidió ayuda a Rubiales para ganar el Balón de Oro: "Rubi, toca algunas teclas..."

Continúan saliendo a la luz más audios del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. En los últimos meses, las conversaciones privadas del directivo con diferentes jugadores y personalidades han generado revuelo en torno a la institución que rige el fútbol español.

Si hace semanas eran sus negocios con Piqué los que provocaban un terremoto -que está siendo, de hecho, investigado por un juzgado de Majadahonda-, ahora 'El Confidencial' ha lanzado un podcast donde recopila todos y en el que hay otra bomba: los audios de Rubiales con Sergio Ramos.

El que fuera capitán del Real Madrid y de la Selección, aparece en los documentos negociando las primas del Mundial de Rusia 2018 con el por entonces recién estrenado presidente de la RFEF, tal y como explicó José María Olmo, jefe de investigación del citado diario, en 'El Partidazo' de la Cadena Cope.

"O me subes en lo que hablamos las semis o chungo vamos. Y no te olvides del reloj Hublot. A ver cuándo nos lo tienen listo", se escucha decir al sevillano, a lo que Rubiales responde que "medio kilo por quedar terceros es una pasada". En aquella cita mundial, España cayó en octavos por penaltis ante la anfitriona.

Ayuda para ganar el Balón de Oro

De entre los audios filtrados, el que más sorprende es en el que Ramos le pide ayuda al presidente de la RFEF para que mueva hilos y lo ascienda en la carrera por el Balón de Oro.

"Rubi, buenas noches. Espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro. Te lo agradecería toda la vida no sólo por mí sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo", concluye el audio.

Ante tal petición, Rubiales se apresura a aclarar que en absoluto es algo que dependa de él: "Desde luego que no depende de mí lo del Balón de Oro, pero en lo que yo te pueda ayudar, cuenta con ello. Un abrazo enorme", dijo, ofreciéndole su ayuda.

"Sé que no depende de ti, pero también las relaciones son clave. Infantino da el 'The Best' que también es súper importante y sería la hostia. En fin, cuento con tu ayuda. Te mando un abrazo y nos vemos cuando quieras un día y comemos", replica Ramos, a modo de despedida.