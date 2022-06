Compañeras en la selección española de rugby y pareja sentimental: el ejemplo de Amaia Erbina y Amalia Argudo

Amaia Erbina y Amalia Argudo comparten muchas cosas. Ambas son compañeras en la selección española de rugby 7 (en el caso de Amalia también de la XV) y, como en todo equipo, tienen una complicidad innata que, en su caso, va más allá: son pareja sentimental.

Ambas relatan para el 'Tour Universo Mujer' lo que supone ser una pareja homosexual en un deporte como el rugby, para el que ya es complicado entrar siendo féminas. Aunque poco a poco se está cambiando esa mentalidad, en este capítulo titulado "Un orgullo de pareja en el mundo del rugby" dan su testimonio centrado en la diversidad sexual en el deporte, un asunto que no siempre es fácil.

"Llevamos bien convivir juntas, porque tenemos una relación muy sana. Nos reímos muchísimo. Aparte de ser pareja, somos amigas. Fuimos mejores amigas antes, como le pasó a mucha gente", bromea Amaia antes de dar su primer diagnóstico del panorama. "Hoy en día se están haciendo pequeños pasos para llegar a tener igualdad en el deporte, pero el tema de la diversidad sexual sigue siendo tabú en la sociedad", admite la jugadora Stade Toulousain Feminin.

Su novia Amalia lo apuntala y da un matiz más. "Dar ese paso es mucho más complicado. Cada deporte es un mundo, como cada persona, pero abrirse ahí cuesta más para un chico en un deporte masculino que para una mujer en uno femenino", considera.

Pese a los miedos iniciales, todo fue muy fluido para ambas. Incluso en un deporte como el rugby. "Quizá ha habido más estereotipos porque está relacionado con lo que es de chicos", admite Amaia, aunque Amalia señala que está cada vez más aceptado... en los equipos femeninos. "Quizá por eso se generaliza más", señala.

Los trans y de género no binarios

Aunque la homosexualidad y la bisexualidad se está normalizando algo más, opinan las jugadoras, hay una barrera que no se ha superado: las personas transgénero. "Está todavía muy lejos. Es algo nuevo para federaciones y entidades, y es difícil gestionarlo y pensar hasta qué punto pueden jugar o no", señalan, en relación con la polémica por la inclusión de mujeres nacidas hombres que quieren participar en deporte femenino.

En definitiva, piden que la diversidad no sea entendida como algo tan complejo. "Me da pena que estos temas tengan que pasar por una fase de transición", admite Amalia. "Esas mismas personas, nosotras o quien sea del colectivo, tengan que dar explicaciones... Que no tengas que pasar por el mismo proceso que tengan que pasar las parejas heterosexuales", pide Amaia.