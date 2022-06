Imágenes de infarto: Adrian Ballinger y su gesta al descender esquiando el descomunal Makalu

Adrian Ballinger es un alpinista y guía estadounidense con muchas expediciones de montaña a sus espaldas. Aunque ninguna hasta el momento como su última gesta, con la que se convirtió en la primera persona en descender esquiando el Makalu, un icono del montañismo situado en la zona Mahalangur del Himalaya, a sólo unos kilómetros del Everest.

Dicen que a la tercera va la vencida, y en el reto de Ballinger con el mastodóntico Makalu fue precisamente así. A su tercer intento, el estadounidense escribió su nombre en la historia y dejó su descenso de más de 8.000 metros (8.463, para ser exactos) grabado en vídeo para el disfrute de todo el mundo.

"Esta montaña me ha derrotado en dos ocasiones. Casi mata a dos de mis mejores amigos en una avalancha la última vez que estuve aquí en 2015", narra el propio Ballinger mientras le vemos comenzar su ascenso al Makalu.

Con la ayuda de oxígeno, cargando con sus esquís y teniendo que superar auténticas paredes de hielo con la ayuda de piolet y crampones, coronó la montaña junto a Dorji Sonam Sherpa y Pasang Sona Sherpa. Acto seguido comenzó un descenso de once horas y tramos que requerían la más exigente de las técnicas.

Las imágenes grabadas con la GoPro colocada en el casco de Ballinger encogen el estómago a cualquiera. Rocas, hielo, desniveles de vértigo, grietas... El alpinista se encontró con todo tipo de obstáculos antes de completar su hazaña.

"El Makalu es mi cuarto descenso completo de 8.000 metros y de largo el mayor reto", confiesa el aventurero. "Me llevó once horas sin prácticamente margen de error. Todavía no puedo creer que saliese bien".