Asllani carga duramente contra el Madrid: "La cultura no es saludable, es un gran club en las manos equivocadas"

Kosovare Asllani fue la primera gran estrella internacional en anunciar que fichaba por el Real Madrid cuando este nació tras adquirir el Tacón en el verano de 2020. Un 'cromo' de alto nivel que llegaba para darle brillo a un recién creado equipo que necesitaba hacerse notal en su primer año en la élite.

Y la jugadora sueca ha cumplido con 40 partidos en tres temporadas y 21 goles marcados. Sin embargo, este verano sorprendió a todos con su marcha y ahora ha dado algunos de los motivos del porqué.

"Es difícil entrar en detalles. Creo que hay una cultura en el club que no es saludable para las jugadoras, en la que yo misma he estado, donde casi me obligan a jugar lesionado y no recibí ayuda", dijo Asllani, en SportExpressen, que recoge el diario Marca.

Unas declaraciones que cargan directamente contra la directiva del club, a quien acusa de no saber gestionar bien la sección y perjudicar la salud de las jugadoras: "Para mí es importante hablar, ya que nadie más lo ha hecho. He intentado que las cosas cambiaran, pero el ambiente que se creó ahí es malo. No fue coincidencia que me lesionara allí y tuviera un contratiempo, ya que constantemente te empujan a jugar lesionada o enferma. No es un ambiente saludable", sentenció.

"Me importa muchísimo el club pero siento que está en las manos equivocadas", añadió la internacional sueca, que revela que pudo haberse marchado del Real Madrid ya el pasado año.

"Le di una última oportunidad. Quieres marcar la diferencia, ya que es un gran club y quieres ayudarlo a triunfar. He sido una gran parte de la historia del club y he hecho mucho por él, pero desafortunadamente es un ambiente que no es saludable y no soy solo yo", concluyó.