Lambán responde a Gasol: "Debería informarse mejor"

El Presidente de Aragón, Javier Lambán, ha respondido a Pau Gasol tras sus duras palabras emitidas tras hacerse oficial que no se presentará una candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña para los Juegos Olímpicos de invierno de 2030.

El exjugador de baloncesto se mostró muy duro con lo sucedido y Lambán no ha tardado en darle la réplica al internacional español a través de sus redes sociales.

"El catalán Pau Gasol me ha responsabilizado del fracaso de los Juegos 2030. Con el respeto que me merece este deportista, debería informarse mejor y no dar por supuesto que el COE obedece a estrictos criterios deportivos. En este caso, ha sido un aliado del independentismo", señaló el máximo representante de Aragón.

El catalán @paugasol me ha responsabilizado del fracaso de los #juegos2030. Con el respeto que me merece este deportista, debería informarse mejor y no dar por supuesto que el @COE_es obedece a estrictos criterios deportivos. En este caso, ha sido un aliado del independentismo — Javier Lambán (@JLambanM) June 22, 2022

"Es una lástima porque era una oportunidad de mandar un mensaje de candidatura conjunta, que tenía un valor importante de que el deporte une. Al final no ha sido así y es una lástima. Es una decisión acertada porque se ha intentado politizar", había apuntado previamente Gasol.

Finalmente, tras la decisión del COE no habrá una candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña tras no alcanzarse un acuerdo entre las dos comunidades para albergar las distintas pruebas. De este modo, se da al traste la opción española de traer unos Juegos Olímpicos.