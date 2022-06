El Florentino Pérez más personal en el test de El Chiringuito: película favorita, horarios, pasado futbolístico...

Florentino Pérez se mostró cercano y simpático en su aparición en El Chiringuito. El presidente del Real Madrid habló con claridad, pero además dejó claro que había ido al programa de Josep Pedrerol a divertirse y pasarlo bien. El test al que le sometieron en la recta final de la entrevista habla por sí mismo.

Por un lado está el presidente del Real Madrid y el empresario, pero por otro está el Florentino Pérez 'persona'. El mismo que no tiene reparo en admitir que hace mucho tiempo que no cocina, pero que asegura que conduce cada vez que quiere. El mismo que confiesa que su película favorita es Love Story y que se dedicaría a dormir si pudiese pasar desapercibido.

Una de las preguntas que más llamó la atención del test fue sobre su futuro una vez que deje de ser presidente del Real Madrid. Florentino Pérez no dudó un segundo en reconocer que cuando llegue ese día le gustaría ayudar a los demás. "Me gustaría estar en una fundación o una ONG".

Un lugar para perderse.

Madrid.

Lo primero que hace por la mañana.Afeitarme.

¿Cuántas horas duerme?Seis o siete.

¿Cuándo fue la última vez que vistió pantalones vaqueros?Hace tiempo.

¿Cuántos trajes tiene?Muchos, pero iguales.

¿Qué música escucha?Ahora no tengo tiempo para escuchar música. Trabajo todas las horas del día.

Película favorita.Love Story.

¿Cuándo fue la última vez que condujo?Todos los días que quiero, los fines de semana voy a comer con mi familia con mi coche.

¿Echa de menos ser una persona anónima?No voy por la calle.

Un plan si pudiera pasar inadvertido.Dormir.

¿Ha jugado al fútbol de joven?Sí, y de mayor.

Ídolo de la infancia.Di Stéfano.

¿Qué es lo último que ha cocinado?Sería un huevo frito y hace muchos años.

Un jugador que no ha podido fichar.Todos los que he querido los he fichado.

¿Cuántos jugadores se ofrecen al Real Madrid?Los periódicos están llenos de noticias que generan los representantes de los jugadores.

José Ángel Sánchez.Es el mejor ejecutivo del fútbol que he visto en mi vida y habrá. Está dotado para llevar un club de fútbol.

¿Con quién tomaría antes un café: Tebas, Ceferin o Rubiales?Con los tres, no me enfado con nadie.

¿Sería presidente del gobierno?No.

Mejor político que ha conocido.Le tengo mucho cariño a todos los que han sido presidentes pero soy de UCD, de Adolfo Suárez.

Cuando deje de ser presidente.

Me gustaría estar en una fundación o una ONG.