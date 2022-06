El elogio más sincero a Nadal llega desde Francia: "Ha logrado la mayor gesta de la historia del deporte"

Rafa Nadal está recibiendo infinidad de elogios y parabienes desde que logró su decimocuarto título de Roland Garros. No es para menos: pese a estar lesionado de manera incurable y llegar en un momento crítico de su carrera, el manacorense sigue siendo un año más el rey del torneo parisino.

Sin embargo, es precisamente desde Francia desde donde más le han criticado. La constante sombra de la duda sobre sus éxitos hace pensar en una mezcla de celos y de envidia a partes iguales, lo que hace que cada felicitación desde allí se vea como un vaso de agua en medio del desierto.

En medio de críticas y dudas desde el país vecino, uno de los mejores tenistas de su historia, Guy Forget, que además fue director de Roland Garros hasta 2021, ha sido muy sincero sobre lo que opina hacia Nadal. Para él, es el más grande.

"Nadal ha logrado la mayor gesta de la historia del deporte. Punto. Para mí, está por encima de Ali, Pelé o Jordan", ha afirmado el extenista, de manera contundente, en 'Le Parisien'. El argumento con el que Forget se apoya para semejante y contundente opinión es claro.

"Intenta encontrar a alguien capaz de ganar 14 veces el torneo más duro sobre la faz de la Tierra, hacer lo más difícil que existe. Intenta encontrarlo en una disciplina tan popular como el tenis, no en un deporte que tenga 25 licencias en todo el mundo. No hay nadie. Cuando Borg ganó Roland Garros seis veces dijimos que era algo monstruoso, que nadie podría superarle. Sampras, luego, ganó 14 Grand Slams. Ahora Nadal ha ganado Roland Garros 14 veces. Es inimaginable", explica.

¿Quién es el mejor deportista masculino de la historia? Rafa Nadal Usain Bolt Michael Schumacher Tiger Woods Lewis Hamilton Valentino Rossi Tom Brady Maradona Muhammad Ali Michael Jordan Otro

En este sentido, Forget no puede hacer otra cosa que no sea alucinar. "si nos hubiesen dicho hace varios años que alguien ganaría el mismo Grand Slam 14 veces, nadie lo habría creído. Era absolutamente imposible de imaginar, y lo mejor de todo es que no ha terminado aún", destacó.

Todo dependerá de si el tratamiento para su síndrome de Müller-Weiss funciona. "Si sus médicos propusieron este tratamiento, es porque ellos piensan que no arriesgaban su salud. Espero que, con el paso del tiempo, el dolor vaya disminuyendo. Creo que la gente alrededor de él saben lo que hacen", deseó el extenista galo.

Nadal estará unos días de descanso para ver si su revolucionario tratamiento funciona. En ese caso, se verá si es capaz de llegar en condiciones a Wimbledon, un torneo que, sin ser su predilecto como lo es Roland Garros, ya ha conquistado dos veces.