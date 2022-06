El ciclismo francés, indignado con las inyecciones de Nadal: "Si estás enfermo o lesionado, no compites"

Las insinuaciones y el recelo de los medios franceses, encabezados por L'Equipe, a las inyecciones utilizadas por Rafa Nadal durante su participación en Roland Garros para calmar los dolores de su lesión crónica del pie izquierdo han llegado ahora al ciclismo. Varios integrantes del pelotón galo no están de acuerdo con el empleo de este tipo de infiltraciones, que no están permitidas en su disciplina deportiva.

"Lo que hizo Nadal habría sido imposible en el ciclismo, y me parece normal", comenta el ciclista francés Gaillaume Martin. El integrante del Cofidis concedió una entrevista a L'Equipe en la que habló del asunto en cuestión sin tapujos al tratarse de un tratamiento prohibido por la UCI desde 2011, cuando se puso punto y final al uso de agujas.

Guillaume Martin à propos des infiltrations de Nadal : « J'ai du mal à comprendre »



Le grimpeur de l'équipe Cofidis se dit gêné par le recours aux infiltrations en compétition dans certains sports et plaide pour une homogénéisation des règlements. https://t.co/mocFxSMSzJ pic.twitter.com/KCVTFKPzIz — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 6, 2022

"Si estás enfermo o lesionado, no corres, no compites. Tiene sentido, por varias razones", explica Martin. "En primer lugar, por la salud de los deportistas. A largo plazo, no estoy seguro de que le vaya bien al tobillo de Nadal. Además, los medicamentos, especialmente las inyecciones, no sólo tienen un efecto curativo, sino que pueden tener efectos en el rendimiento o modificarse para mejorar el rendimiento, por lo que me parece que están en el límite".

Además, el corredor del Cofidis quiso se un poco más puntilloso y no dudó a la hora de imaginar qué sucedería si algún ciclista hiciese lo mismo que Nadal durante el Grand Slam francés, siempre con la sombra del dopaje planeando. "Si un ciclista hace lo mismo, ya está prohibido, pero incluso si ese no fuera el caso, todos nos tildarían de dopados, porque hay un trasfondo cultural, muchos prejuicios asociados al ciclismo", asegura Martin.

En la misma línea estuvo David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI). "No soy yo quien para juzgar a la federación de tenis, pero el ciclismo es el deporte que más lejos llega en la defensa de la salud de sus deportistas y de una competición limpia, sin trampas", comentó en declaraciones para El País. "Lo que es posible en tenis no lo es en ciclismo porque somos más estrictos que nadie".