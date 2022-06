Gennaro Gattuso: "Lim no me ha dicho que deba vender a Carlos Soler y Gayà"

Gennaro Gattuso ya es, oficialmente, nuevo entrenador del Valencia. El italiano fue confirmado ayer por la mañana y en su presentación, ya por la tarde, quiso dejar claras dos cosas: las ganas que tiene de dirigir al equipo che, al que considera un grande de Europa, y que los capitanes Carlos Soler y José Luis Gayà no tienen por qué ser vendidos.

"Pongo al Valencia en la misma categoría que AC Milan y Nápoles. Podría haber conseguido contratos mejores, pero quiero estar aquí y representar un equipo con una gran historia a pesar de las dificultades y transmitir entusiasmo. Va a merecer la pena sufrir", dijo el transalpino en su primera rueda de prensa.

Gattuso, todo garra en el campo, tratará de aportar su energía al equipo, aunque habrá que ver con qué jugadores contará. El italiano afirmó que, pese a los rumores sobre la salida de jugadores tan importantes como los capitanes Carlos Soler y José Luis Gayà, no tienen por qué abandonar el equipo este verano. "Si me preguntas cuál es la deuda, no sé la deuda del Valencia. Ahora hablaré con Sean Bai (el director general interino) y me lo explicará", apuntó. "No hemos hablado de la necesidad de vender. No me ha dicho que tengo que vender a la fuerza a este o al otro. Hemos hablado de qué hacer si pasa una cosa u otra", explicó.

El nuevo técnico fue claro y sí reconoció que la permanencia de los dos capitanes y de Gonçalo Guedes dependerá en gran medida de si hay acuerdos para que renueven sus contratos. "Quiero hablar con ellos para ver si hay posibilidad de encontrar una solución, de hacer un año o dos más de contrato. La prioridad es hablar y luego hablar con el presidente", explicó.

Además, Gattuso aseguró que confía en Peter Lim. "No soy contable, no tengo un banco. No me ha dado la sensación de que me iba a engañar. Me ha dejado clara la situación, pero no me ha dicho que deba vender", reiteró.

Sobre los objetivos que se ha marcado y lo que ha hablado con el máximo accionista, aseguró que no quieren marcarlos. "No hemos hablado de objetivos. Hemos hablado de identidad, de estilo de juego. No he oído nada de octavo, séptimo, décimo… hablamos del estilo y de la metodología que tenemos en la cantera y que queremos aplicar".

Eso sí, el italiano reconoció que sabe la mala relación que existe entre una gran parte de la afición y el máximo accionista. "Soy consciente de todas las dificultades que hay. Si el equipo juega mal me pueden insultar a mí, pero no tiene ningún sentido ahí criticar a Lim y que la pelota se haga cada vez más grande", afirmó.

Y sobre su relación con el superagente Mendes, quiso dejarla clara. "Comencé hace ocho años como entrenador y hasta ahora no he firmado nunca un jugador de Jorge Mendes. Lo respeto mucho y le considero un amigo. Si respetar a Jorge Mendes es un problema es un problema vuestro, no mío", finalizó.