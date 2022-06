La reflexión de Pablo Laso al recibir el alta tras su infarto: "La vida me ha dado un aviso"

Pablo Laso ha sido el encargado de anunciar la mejor de las noticias tras el susto que tuvo el pasado fin de semana: ha recibido el alta y seguirá recuperándose en casa.

El entrenador del Real Madrid sufrió un infarto el pasado sábado de madrugada y fue ingresado en el Hospital Sanitas La Moraleja, donde pasó la primera noche en la UCI antes de pasar a planta. Una vez estabilizado tras someterse a un cateterismo y superadas las 48 horas críticas, ha recibido el alta médica.

Él mismo ha compartido una foto en la que aparece conduciendo y sonriente a la salida del centro sanitario. En el tuit, además, ha dejado una reflexión que puede servir a muchos para aprender a cuidarse. "Ya estoy en casa, y me encuentro perfectamente. He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso. Como me dijo el Dr. ayer, estoy mejor que hace 5 días. Con fuerza y ganas de volver cuanto antes", escribió.

Laso es uno de los entrenadores más vehementes del baloncesto español. El técnico madridista suele dejar escenas que dejan ver claramente hasta qué punto se involucra en los partidos, con broncas memorables a sus jugadores o explicaciones totalmente fuera de sí.

Este nivel de estrés le ha pasado factura, y a sus 54 años a partir de ahora tendrá que aprender a tomarse su trabajo con más filosofía y calma, ya que una vez sometido a un cateterismo (y la consecuente medicación que tendrá que tomar), un nuevo episodio cardíaco puede ser fatal.