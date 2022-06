El elogio de McEnroe a Nadal, que alucina con su juego: "Y el viernes cumple 36 años..."

Rafa Nadal firmó ante Novak Djokovic el martes un partido que ya es historia de Roland Garros. La victoria del balear ante el número uno del mundo, en un duelo que se alargó hasta las cuatro horas y 12 minutos, mantuvo con emoción a medio mundo y alucinó a más de uno por su nivel. Entre ellos, al mismísimo John McEnroe.

El extenista estadounidense ejerce de comentarista en Eurosport Reino Unido y se rindió al juego de Nadal durante a batalla contra el serbio. El siete veces campeón de Grand Slam se sorprendió por lo muy bien que estaba sobre la pista el español.

"No recuerdo, no recuerdo haberlo visto jugar tan bien como hoy. Es lo mejor que lo he visto jugar", dijo McEnroe, exaltado ante la grandeza del tenista español.

"Va a cumplir 36 años el viernes..." comentaba el extenista, sorprendido por el enorme estado de forma de Nadal pese a su lesión y los años que lleva compitiendo en la élite.

Tras el partido, uno de los mejores de la histórica rivalidad entre Nadal y Djokovic, el español dejó unas enigmáticas palabras acerca de su futuro: "Aquí vamos a dejarlo todo. No sé lo que pueda pasar después de aquí, pero voy a poder competir y es lo que estoy haciendo. No es momento de dar muchas explicaciones. Cuando termine el torneo lo explico", dijo.