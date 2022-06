Nadal: "No sé qué va a pasar después de este torneo, cuando termine lo explico"

Rafa Nadal mantuvo el interrogante sobre su estado físico, tras su impresionante victoria de este martes por la noche frente al serbio Novak Djokovic en cuartos de final de Roland Garros. El de Manacor, de hecho, dejó abierta la puerta a que este sea su último torneo en París: "No sé qué puede pasar después", dijo, ya de madrugada, en una rueda de prensa.

"Hablaremos después del torneo y entenderéis un poco todo... No sé qué puede pasar después de aquí. Creo que aquí puedo competir y después ya veremos cómo queda todo. Ahora mismo no es momento de dar explicaciones... Cuando termine os lo explicaré. [Ahora] vamos a estar centrados en estas semifinales. Voy a poder competir, y es lo que estoy haciendo. Cuando termine el torneo lo explico", insistió.

Sobre su épico partido contra Djokovic, Nadal aseguró estar "emocionado" por la victoria, y consideró que dominó más minutos del partido. "Si miramos las cuatro horas de partido, creo que durante más minutos he sido más dominante yo que él. Se me ha escapado un segundo set que no debía haberse ido con doble break, pero es lo que tiene jugar contra Novak", dijo, tras ganar al serbio 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6(4).

"Mi mejor partido en cuatro meses"

"He jugado mi mejor partido en los últimos cuatro meses, pero por falta de hábito de jugar a este nivel he perdido ese segundo set. Jugar bien, mantener la intensidad mental y física es un hábito, y estos tres meses y medio ni lo he podido entrenar ni competir. Por eso tiene más valor la victoria. En el tercer set he tenido un buen nivel y en el cuarto no he perdido la esperanza", aseguró Nadal.

Por ello, el español consideró "muy especial" la victoria lograda contra Djokovic, y atribuyó su subida de nivel a enfrentarse a él en la pista donde ha conseguido los mayores éxitos de su carrera.

"Esta pista es especial para mí, tiene algo único y en el día que más lo he necesitado he conseguido sacar un nivel que aparentemente no tenía hace poco", afirmó.

También se sintió emocionado por el respaldo del público, que agradeció y que explicó porque "aprecia la historia": "Saben que para mi es el torneo más importante de mi carrera y que en todos estos años he tenido un comportamiento adecuado en todos los sentidos, a nivel de lucha y he tenido pocas quejas. Aprecian el esfuerzo que llevo todos estos años de dejar todo aquí. Para mí significa mucho, es muy emocionante".