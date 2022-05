El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ofreció este miércoles una rueda de prensa en la que afirmó que "luchará por presentar una candidatura sí o sí" para los Juegos de invierno de 2030, que en ningún caso se plantea hacerlo solo con Cataluña y que está seguro de que el acuerdo acabará llegando.

Después de que las negociaciones entre el COE, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Aragón para una posible candidatura para los Juegos de invierno de 2030 se rompieran este lunes, Blanco aseguró que tiene que seguir luchando al ser una oportunidad única.

"No debemos ni podemos perder la posición que tenemos ante el COI. Hemos enviado una carta diciendo que queremos organizar unos Juegos. No podemos renunciar a eso. El futuro, que es lo que interesa ahora, es retomar las conversaciones con los que quieran participar. Hay interés en Barcelona y Zaragoza y en la gente del Pirineo. Yo no voy a dejar de luchar por tener una candidatura", afirmó el máximo dirigente del Comité Olímpico Español.

"Ahora no depende tanto de nosotros sino de la gente que tiene responsabilidad en sus territorios", incidió Blanco, que no quiso entrar a valorar las críticas del presidente de Aragón hacia la gestión de esta candidatura. "No voy a entrar en debates sobre las manifestaciones del señor Lambán".

"Quien presenta la candidatura es el COE. No quisiera llegar a la situación de negociar independientemente con los territorios. Todo el que quiera participar de forma activa será escuchado, ambas partes piden que nos dejemos debates políticos estériles. Ya no depende tanto de nosotros sino de la voluntad de acuerdo de los respectivos gobiernos".

Blanco negó que los Juegos se puedan hacer solo en territorio catalán, aunque sí quiso distinguir entre las posturas de ambas Comunidades. "No me planteo una candidatura solo de Cataluña. Cataluña ha hecho una apuesta clarísima y se ve como Pere Aragonés está muy decidido a apoyar los Juegos, pero en Aragón también hay gente de territorios que lo quiere y no se puede obviar. Si no hay acuerdo al final haremos una propuesta definitiva para intentar que salga adelante la candidatura".

"El COE tiene claro que debe luchar por presentar una candidatura sí o sí, pero no tiene las montañas. No sería adecuado iniciar un camino y pararse. Los Pirineos se merecen los Juegos y estoy convencido de que todo el mundo reflexionará y podremos sacar una candidatura", recalcó el dirigente.

Alejandro Blanco detalló minuciosamente las numerosas reuniones producidas entre el 21 de diciembre de 2021 y el 22 de marzo de 2022. En la última de las seis reuniones de la Comisión Técnica se aprobó que Aragón tuviera 54 pruebas y 2138 deportistas y Cataluña 42 pruebas y 2608 deportistas. Todos los deportes salvo los de saltos y snowboard, que saldrían fuera de España al ser una de las máximas del COI la "sostenibilidad medioambiental y económica".

"Terminadas estas seis reuniones, cuando veo que no se puede avanzar más, convoco a un representante de cada gobierno para debatir la propuesta de la Comisión Técnica. El presidente de Aragón me dice que no estaba de acuerdo con el reparto cuando los tres gobiernos estaban informados de cómo iban los debates", manifestó.

Sobre la posible mediación del presidente del Gobierno, Blanco afirmó que está abierto a su colaboración. "Me parece sensacional que recurra al presidente del Gobierno", dijo sobre el envío de una carta a Pedro Sánchez por parte de Lambán. "Todos tendremos que aceptar la respuesta del presidente, que es uno de los grandes impulsores de esta candidatura", sentenció.