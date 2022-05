Haga frío o calor, no hay quien pueda resistirse a jugar una partida de pádel. Este deporte, que puede practicarse tanto en instalaciones indoor como en el exterior, no deja de ganar adeptos. No nos extraña ya que, además de mejorar nuestra condición física, potencia nuestras habilidades de juego, coordinación y competitividad. Y todo ello sin que nos parezca que tenemos que hacer un gran esfuerzo, puesto que, al estar concentrados en buscar la mejor estrategia y, por supuesto, ganar, nuestro cuerpo está trabajando el cardio. Esta práctica, combinada con otras rutinas deportivas nos permiten conseguir nuestros objetivos fitness y saludables.

Claro que, como con cualquier práctica deportiva, contar con la equipación adecuada es clave para garantizar nuestra seguridad y el éxito en el desarrollo del ejercicio. En el caso del pádel, hay que dar con la pala perfecta. El nivel de que tengamos, que marcará la tecnología con la que debe estar diseñada y el tipo de juego son dos claves para elegir la más adecuada. Y, por supuesto, el precio. Invertir en una de calidad bien merece la pena, pero no hay nada como toparse con una oferta irresistible para conseguir una nueva: en Primeriti, la pala Duruss Krypton Fucsia, cuyo precio habitual alcanza los 150 euros, está por tiempo limitado por menos de 66. ¿Hora de jugar?

Duruss Krypton Fucsia. Primeriti

Su nombre, Krypton, ya es toda una declaración de intenciones: si este era el único material capaz de vencer a Superman, esta es la pala definitiva para ganar un partido tras otro. Y es que esta Duruss Krypton tiene, entre otras virtudes, gran potencia y excelente salida de bola, para que desde el primer instante nos sintamos cómodos con el juego (¡y con la victoria en mente!). También destaca por ser una pala muy equilibrada y con gran durabilidad, características que le debe a la combinación de fibra de vidrio con un núcleo exclusivo Powersoft EVA.

El aspecto más técnico

Aumento del punto dulce con mayor zona de control.

Potencia máxima, control, manejabilidad y excelente salida de bola.

Muy buena en ataque, ideal para volea, remate y bandeja.

Gran durabilidad y balance medio.

Peso y dimensiones: entre 360 y 375 gramos; y perfil de 38 milímetros, medida oficial World Padel Tour.

