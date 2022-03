Las Air Zoom Pegasus 38, por menos de 100 euros y otras ofertas en zapatillas Nike que no debes perder de vista

Para enfrentarnos a nuestra rutina deportiva, lo que más necesitamos es fuerza de voluntad. Esto es más que necesario para vencer la pereza y para evitar que el sofá (y nuestra nueva suscripción a una plataforma de streaming) nos atrape y nos impida cumplir con el entrenamiento establecido. Esto se complica aún más cuando el gimnasio está entre las cuatro paredes de nuestra casa. Y es que, a pesar de que tenemos todas las herramientas necesarias para cumplir con nuestros objetivos fitness, nos cuesta ver el momento para sacarles partido.

Claro que, además de esa voluntad de ponernos a hacer ejercicio, también necesitamos un buen equipamiento y no solo en lo que a máquinas y herramientas deportivas se refiere. Una ropa deportiva de calidad, que sea transpirable y cómoda para permitir la libertad de movimiento, unos dispositivos que contribuyan a analizar nuestros resultados y, por supuesto, unas buenas zapatillas aptas para enfrentarse a las rutinas más exigentes. En 20deCompras hemos acudido a Nike para ir en busca de unas que cuenten con estas premisas... ¡y las hemos encontrado en oferta! El modelo Air Zoom Pegasus 38 cuesta ahora menos de 100 euros gracias a la promoción de que la firma tiene activa hasta el próximo 14 de marzo... ¡y no es el único ofertón!

Nike Air Zoom Pegasus 38. Nike

Disponibles a partir del número 39, las Air Zoom Pegasus 38 son el modelo ideal para los amantes de la carrera sobre asfalto. Cuentan con la potencia necesaria para completar cada kilómetro y ofrecen elasticidad en cada pisada, apostando por la misma espuma reactiva que sus predecesoras. La parte superior de malla combina la comodidad y la durabilidad que necesitas con un ajuste que rinde homenaje al modelo clásico.

Otras rebajas interesantes

Si bien es cierto que el descuento anterior es difícil de pasar por alto, las Air Zoom Pegasus 38 no son las únicas rebajadas en el catálogo de Nike. Las Waffle One Size con el estampado en animal print, por ejemplo, están sujetas a una rebaja del 40% para que te las lleves por 66 euros en vez de los 110 habituales. Oportunidad de comprar a mejor precio al que también se unen las Air Huarache, por 72 euros (y no 120); las SuperRep Go 2 por 70 euros (y no por 100). Y no, ¡no son las únicas! ¿Te animas a descubrirlas todas?

