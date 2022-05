Enganchón entre Manolo Lama y Monchi: "Lo que me enfada es una noticia que no está contrastada porque es falsa"

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, es uno de los directores de fútbol más conocidos en España. Su gran trabajo en el Sevilla y la defensa a ultranza de los hispalenses le han hecho estar muy presente en los medios.

Oportunidades que aprovecha para dar la cara y comentar cualquier noticia que afecta a su equipo. Y eso ha sido lo que ha hecho en la Cadena Cope, donde ha tenido un enganchón con el periodista deportivo Manolo Lama.

El tema de la discordia, unas informaciones que hablaban de los contactos de Monchi con Diego Martínez, entrenador relacionado ultimamente con el Sevilla para sustituir a Julen Lopetegui.

"A mí lo que me enfada de ayer, porque lo de Juanma es algo pequeño, es una noticia que es portada tres horas en la edición digital del posiblemente periódico deportivo más importante de España junto con el AS, una noticia sin ningún tipo de rigor, que no está contrastada porque es falsa", apuntaba el director deportivo.

Unas palabras a las que no tardó en responder Lama, dirigiéndose a él por las críticas hacía la prensa de Madrid. "Tienes muy buena mano izquierda, porque sabes darles de comer a los que tienes que darles de comer. A mí lo que me molesta es que digas que los medios de comunicación de Madrid te maltratan", respondía.

El director deportivo del Sevilla dio la réplica al periodista escudándose en el buen hacer del equipo. "Manolo, yo lo que digo es que no puede quedar en el aire porque Monchi es amigo de periodistas de aquí. Al Sevilla se le trata bien porque ha conseguido retos importantes", replicaba.

Sin grandes alardes, Lama dejó clara su posición, negando que la prensa de la capital española fuese contra él o contra el conjunto andaluz. "Te equivocas cuando dices que Madrid va contra Monchi o contra el Sevilla", agregaba Lama como respuesta.

"Yo sólo hago alusión a algo en la que soy yo la noticia, porque dijeron que yo, Monchi, había tenido contacto con un entrenador", fue la continuación del sevillista.

"¿Por qué me rebelo? Yo admito que los que me conocéis en todas mis facetas comentéis aquí aspectos personales, porque me conocéis, lo que no puedo admitirlo es de los que no me conocen", terminba Monchi, zanjando el asunto y la conversación entre Lama y él.