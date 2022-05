Vicente del Bosque, padrino de honor de la presentación de 'Rondo Magazine'

El Teatro Eslava se vistió de gala en la noche del lunes para acoger el lanzamiento oficial de Rondo Magazine, el nuevo book-magazine de temática histórica y futbolística en el que los amantes del fútbol nacional e internacional podrán disfrutar de entrevistas, reportajes, fotorreportajes, relatos y artículos de opinión contados con un toque especializado, anecdótico y emotivo.

El protagonista de este Número 0 no fue otro que Vicente del Bosque, el gran homenajeado de la noche. El exfutbolista, exentrenador y exseleccionador nacional, figura clave en la consecución de la primera Copa del Mundo de fútbol para España en aquella célebre noche del Mundial de Sudáfrica, participó en una charla coloquio dirigida por la periodista Angie Rigueiro.

A la presentación de Rondo también asistió Marcelo Ordás, fundador y presidente de Legends, proyecto que fundó hace treinta años y que "tiene como misión salvaguardar, proteger y compartir el patrimonio de la mayor pasión que ha creado el ser humano, que es el fútbol". Legends reúne la colección más grande de la historia del fútbol, con reliquias históricas, y una colección única y certificada por FIFA de “armaduras” (camisetas), las cuales han sido utilizadas por distintos jugadores en partidos únicos en competiciones como el Mundial, la Champions League, la Copa América, el Mundial de Clubes y las principales ligas del mundo.

Óscar Martos, fundador y CEO

“Represento un holding, OCURI HOLDING, que es un grupo empresarial que lo conforman veinte empresas y setecientos trabajadores. Se fundó hace diecisiete años y es como una gran familia. Una familia que ha apoyado este proyecto hace nueve años. Creemos en la gente joven y emprendedora que, como José Gordillo y Julián Vélez, comenzaron hace nueve años con nosotros siendo aún estudiantes y cuyo esfuerzo ha culminado en un trabajo maravilloso que hoy, además, se cierra con la presencia de Vicente del Bosque y grandes instituciones y personalidades del mundo del fútbol, la moda, la música, los medios de comunicación… que se han sumado y creído en ellos”.

“Rondo cuenta historias y anécdotas de fútbol y da un valor muy importante a las raíces del fútbol. Recupera esa historia con elegancia y estilo. Primero empezamos en formato digital y ahora ofrecemos un producto hecho a mano, en papel, que creemos gustará mucho al lector coleccionista”.

“Vicente del Bosque para nosotros es el representante de la historia moderna del fútbol. Dio una lección al mundo después del Mundial de Sudáfrica y convirtió a la selección española en algo que quizás no se había visto nunca. Vicente representa el pasado y el presente del fútbol. Nos alentó mucho su entusiasmo, creyó en nosotros desde el inicio, y que esté hoy con nosotros significa mucho para Rondo Magazine”.

“Rondo nace en España, es una revista en español creada para el habla hispana, que de una manera maravillosa está teniendo un impacto increíble en Latinoamérica y sobre todo en México. Así que nuestra intención es tener una sede también allí”.

Para Vicente del Bosque, el fútbol, conocido mundialmente como el deporte rey, es “apasionante”, y aseguró haber “disfrutado mucho en su carrera”.

“He intentado disfrutar de un deporte apasionante en el que, aunque no lo haya parecido, me lo he pasado muy bien. He disfrutado mucho con el fútbol. Incluso perdiendo, el deporte del fútbol es la leche. A veces me veo cuando celebrábamos el gol de España en la final del Mundial y pienso que me excedí en la celebración…”, comentó entre bromas.

“Pero me he divertido mucho con el fútbol”. Y añadió, desde su habitual humildad y honestidad: “He participado en la mayor hazaña del futbol español en toda su historia, he tenido la gran suerte de estar en el primer plano”, añadió el salmantino.