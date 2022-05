Ibai Llanos se vuelve loco tras la épica remontada del Real Madrid

El propio Ibai no pudo contener sus emociones, que estaban a flor de piel, tras ver cómo casi queda eliminado el Real Madrid a las puertas de la final. Al grito de "No me lo creo, no me lo creo", celebraba juntos a sus amigos el triunfo del conjunto blanco.

Unas imágenes que no han pasado inadvertidas en las redes sociales y que el 'streamer' ha querido completar. "Lo del Madrid es inexplicable, no tengo palabras para esta mierda, qué jodida barbaridad" o "Rodrygo te quiero más que a mi padre", fueron otras de las reacciones que mostró en sus redes.