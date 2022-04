El hito de Alonso en la clasificación de Imola que demuestra que 'El Plan' sigue muy vivo

Las dudas en torno al rendimiento de Fernando Alonso esta temporada no se han hecho esperar. En tres Grandes Premios disputados, el asturiano solo ha sumado dos puntos gracias al 9º puesto que logró en la primera carrera del año, pero tanto él como los responsables del equipo mantienen el mismo discurso: no están las cosas tan mal como parecen.

Es difícil asumir esta tesis viendo los números en carrera, pero visto lo que ha logrado en las cuatro clasificaciones disputadas hasta el momento no se puede decir que el Alpine A522 sea un mal coche. Todo lo contrario, como demuestra un dato sobre el que ha puesto el foco Roberto Rodríguez, redactor de Motorpasion.com: hacía ocho años que Alonso no se metía en cuatro clasificaciones consecutivas en la Q3.

El Plan era un delirio imposible de cumplir, pero ¿sabéis cuántos años hacía que Fernando Alonso no se metía en cuatro Q3 seguidas?



OCHO — Robe Rodríguez (@RobertoMontijo) April 22, 2022

Aunque el dato tiene su truco (Alonso estuvo dos años fuera de la parrilla, 2019 y 2020), no es un asunto menor. Hay que remontarse a los años de Ferrari para ver a un Alonso competitivo también los sábados, al menos dentro de lo que cabe. No pelea por las poles, pero lo cierto es que está ahí, en esa zona media que le abre la puerta al podio si le acompaña la suerte.

En Imola tendrá dos oportunidades, primera en el sprint de este sábado que se disputará sobre 21 vueltas. Alonso ya demostró en los fines de semana de 2021 bajo este formato que le beneficia, ya que es un piloto de carrera y no tanto para dar el 'do' de pecho en clasificación. Sale 5º, tras un sorprendente Magnussen, por lo que a poco que gane posiciones llegará al 'top 3'... que no se podrá considerar un podio real. Aún así, será una posición magnífica si la alcanza para el domingo, cuando se disputará una carrera 100% natural.

Alonso no ha podido transformar sus relativamente buenas clasificaciones de los tres sábados de la temporada 2022 en resultados decentes en las carreras, a saber:

Dado que este fin de semana hay dos carreras, Alonso tendrá una doble ocasión de sumar. El formato al 'sprint' implica que puntúan los 8 primeros, con 8 puntos para el vencedor y 1 al 8º. Todo lo que sea acabar arriba y sumar, será bueno para Alonso... y para 'El Plan'.