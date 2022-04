Tsitsipas desprestigia al Big Three del tenis: "Ahora mismo no son los tres mejores tenistas del ranking"

Stefanos Tsitsipas es uno de los nombres propios del Barcelona Open Banc Sabadell, en el que no estarán ninguno de los integrantes del 'Big Three', es decir, Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Una situación que el griego no comparte que allane el camino de los tenistas participantes.

"¿El Big Three está en apuros? ¿Qué apuros? Quieres decir que el Big Three ya no es lo que era. Y sí, es verdad. Ahora mismo no son los tres mejores tenistas del ranking. Uno de ellos [Federer] lleva mucho tiempo ausente, pero creo que aún veo competitividad en Nadal y Djokovic", comentó Tsitsipas.

Además, el griego destacó que se encuentra en un buen momento y habla de Carlos Alcaraz como uno de los rivales a tener en cuenta en Barcelona. "Es genial encadenar los torneos de Montecarlo y Barcelona. No olvido que aquí en Barcelona empezó todo. En 2018 tendría 18 o 19 años, jugaba en torneos menores y entonces vine aquí y logré mi mejor resultado hasta entonces, la final contra Rafa Nadal. Este año no está Nadal, pero hay otros grandes rivales, como Alcaraz", declaró.

Y es que Tsitsipas sólo tiene buenas palabras a la hora de hablar del murciano. "Alcaraz es uno de los rivales más duros que tenido nunca. Se defiende muy bien en todos los terrenos. Aún no le he podido ganar y me gustaría saber cómo puedo hacerlo. Además, es humilde y buena persona pese a cómo me trata en la pista. Puede ser una bonita rivalidad en el futuro y será un competidor muy duro en los próximos años", explicó.