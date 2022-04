El palo de Piqué a Ramos en sus audios con Rubiales: "Filtrarlo para meter presión es muy de su estilo"

La tercera entrega de los audios entre Gerard Piqué y Luis Rubiales revelada en exclusiva por 'El Confidencial' introduce este miércoles a un protagonista inesperado: Sergio Ramos.

Entre medias de las conversaciones sobre la organización de la Supercopa de España en Arabia Saudí por la que el central del Barça se lleva una millonaria comisión, surge el deseo del futbolista de acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio, algo para lo que le pide ayuda al presidente de la RFEF.

"Esta me la tienes que hacer, Rubi", expresa Piqué, que le pide, además, al máximo mandatario de la federación que mantenga su deseo en secreto, únicamente en conocimiento de ellos dos y del seleccionador encargado de la olímpica, Luis de la Fuente.

Piqué, retirado por voluntad propia de la selección en 2018, no fue el único veterano que manifestó su deseo de acudir a la cita olímpica. Por las mismas fechas, se conocía la intención de Sergio Ramos de hacer lo propio, en una noticia que publicó 'El Mundo' y que el propio Piqué le pasó a Rubiales para ver si sabía algo al respecto.

"Primera noticia. Ni idea. Palabra que me he quedado de piedra. Y hoy he estado con él. No creo que sea verdad", le respondió el presidente de la RFEF, a lo que Piqué replicó con un palo a la forma de proceder del por aquel entonces aún capitán del Real Madrid: "Lo de filtrarlo primero para meter presión es mucho de su estilo".

Los audios desvelados entre Gerard Piqué, uno de los capitanes del Barça y presidente de la empresa de eventos Kosmos, y el presidente de la RFEF, están siendo el tema candente de la semana y los posibles conflictos de intereses generados por sus acuerdos, el principal escándalo alrededor de su relación.