Ibai Llanos, víctima colateral del escándalo de las comisiones de la Supercopa por su socio Piqué

La filtración de los audios entre Gerard Piqué y Luis Rubiales, presidente de la RFEF, relacionados con las comisiones por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí ha salpicado a Ibai Llanos. El popular streamer es socio del jugador del FC Barcelona en el equipo de eSports KOI y esto ha hecho que más de uno haya aprovechado la situación para cargar contra Ibai.

"Toca los cojones. Es un tema del que no tengo absolutamente nada que ver y toca los cojones, de verdad. Esta mañana me he levantado de un tema que no tenía absolutamente nada que ver y me ha pegado una salpicada tanto a mí como evidentemente a KOI... que ha sido una barbaridad", comentó Llanos una vez terminado el directo de Piqué en su cuenta personal de Twitch, en el que atendió a las preguntas de la prensa y dio su punto de vista sobre la polémica.

Y es que Ibai quiso dejar claro en todo momento que su opinión sobre el escándalo de la Supercopa de España no va a condicionar su condición profesional y laboral, que va más allá de lo que muchos grandes desconocedores de su carrera piensan. "Hay gente que se cree que si pongo los audios y doy mi opinión me voy a quedar sin trabajo. De verdad, yo sé que me infravaloráis, pero yo he hecho cosas en mi vida como para no depender de si hablo de un tema en concreto. Estoy muy orgulloso de la comunidad que he construido", aclaró el streamer vasco.

Además, Ibai aprovechó para airear que la polémica alrededor de Piqué ha sido la excusa de algunos periodistas para aprovechar la situación y "atizar" al streamer. "Por suerte no dependo de nadie. Ni de Gerard Piqué, ni de KOI, ni de Twitch. Muchos periodistas han aprovechado esto para atizarme de una manera brutal. Una cosa que es muy importante: yo no he hecho esto. Si yo hubiera hecho esto, entiendo que mucha gente critique, pero no lo he hecho. Yo entiendo que hay mucha gente que tiene muchas ganas de atizarme, que se agarran a cualquier cosa para atizarme, pero, por favor, tengamos un poco de decencia".

Fue entonces cuando el streamer se explayó en su argumentación. "Volvemos al mismo debate de siempre. Nunca en mi vida he dicho que yo sea periodista. Y, por si fuera poco, encima he mostrado bastante respeto hacia la profesión, a pesar de que no paran de darme palos", se puso serio Llanos. "Pues a pesar de eso, en cuanto se puede, en una cosa en la que yo no tengo nada que ver... Porque os recuerdo que yo no tengo poquito que ver sino absolutamente nada que ver, me atizan pero incluso más que al que lo ha hecho. Eso denota una rabia y no sé si una inseguridad o qué, que a mí me preocupa".