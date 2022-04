Los mejores memes de la rueda de prensa de Rubiales: Motril, 'ANHQV', el incidente con su hermana, la cocaína en el maletero...

La rueda de prensa de Luis Rubiales para aclarar el escándalo de los audios intercambiados con Gerard Piqué con la organización de la Supercopa en Arabia Saudí como trasfondo no ha dejado indiferente a las redes sociales.

Durante las más de dos horas y media de comparecencia, el presidente de la RFEF ha hecho referencia a hechos de su pasado, como su infancia en Motril o un incidente con su hermana y hasta de su posible futuro, al manifestar su miedo a que la "mafia" que, en sus palabras, está detrás de la filtración de los mensajes vaya más allá y "le meta cocaína en el maletero". Twitter ha afilado el ingenio para llenar de nuevo la red social de hilarantes memes:

Soy de Motril, soy de Granada.



Soy médico y madre. — Gaoh (@Gaoh1) April 20, 2022

- Sople seguido hasta escuchar un pitido.

- Soy de Motril, mi hermana me partió las dos piernas porque me cayó encima... pic.twitter.com/OInXctQr8M — DocHollyday7 (@DHollyday7) April 20, 2022

- ¿Tiene un momento, señora?

- No, lo sient...

- MI HERMANA SE CAYÓ ENCIMA DE MÍ Y ME PARTIÓ LAS PIERNAS SOY UN LUCHADOR NO BEBO ME DA MIEDO QUE ME DEJEN DROGA EN EL MALETERO HE PUESTO BAÑOS PARA LAS MUJERES EN ARABIA SOY DE MOTRIL pic.twitter.com/wgcFKLKESY — Fran (@Fran___21) April 20, 2022

Rubiales, Andreu y el otro despues de abrir el maletro y encontrar el saco de cocaina!!! pic.twitter.com/YODSGuwOXS — FranarF (@FranenHate) April 20, 2022

En Motril crecía y bebía sin hacer mucho caso a una hermana mía… pic.twitter.com/HpDA1mhZG7 — 🕹⚪19ⓐⓛⓔⓧ03🔴🍼 (@AlexJackDaniels) April 20, 2022

-¡¿Ordenó usted el código rojo?!

-¡Soy de Motril! pic.twitter.com/SkO20aHj9m — Pedro Ampudia (@Goslar_Harz) April 20, 2022

Luis Rubiales, "No tomo alcohol, no fumo. Pero no puedo garantizar que mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero" pic.twitter.com/yRxKSJWZiS — Vamos Real ⚽🌠 (@VamosReal_) April 20, 2022

Arabia Saudí desde que se jugó allí un Atlético de Madrid - Athletic Clubpic.twitter.com/MLdrMnxCVN https://t.co/dKtVbQOBJR — Ícaro (@ikarov7) April 20, 2022

Rubiales dando explicaciones después del directo de Piqué ayer en Twitch. 😂 pic.twitter.com/PIKeC8eOzk — Sampaio (@jc_sampaio) April 19, 2022

Periodista:"Presidente Rubiales, le han pillado con las manos en la masa y su acuerdo vulnera el código ético de la RFEF".



Rubiales: "No bebo cerveza. Me han robado. Soy de Motril. Cuando yo era un bebé, mi hermana se cayó encima de mí y me partió las piernas". — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 20, 2022

–Rubiales, qué hora es?



–Mirad, cuando era pequeño mi hermana me rompió el reloj Casio. Ese reloj lo tenían todos mis amigos menos yo. Mi padre me dijo: te compro otro reloj, pero no vas a poder sumergirte 30 metros cuando vayas a la piscina. Soy un luchador. pic.twitter.com/AmzcqJuPsg — Rotochop (@RotoChop_) April 20, 2022

*periodista le hace una pregunta bien estructurada a Rubiales esperando una respuesta coherente*



Rubiales: pic.twitter.com/IjKdEdfZ8B — Guti (@David_Guti) April 20, 2022

Rubiales con sus colegas de Motril pic.twitter.com/SSKAqnVTaK — Alex González López (@chentestones) April 20, 2022

Me metieron el saco en el maletero... pic.twitter.com/plmfIuLWET — Hombre Revenido (@hombrerevenido) April 20, 2022

🔴🎙️ Rubiales da EXPLICACIONES sobre sus audios con @3gerardpique



🗣️ "No tomo alcohol, no fumo. No me he bebido nunca ni una cerveza. Pero no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero" pic.twitter.com/PCjVpD42iJ — Javi. (@javi_C598) April 20, 2022

El maletero del coche de Rubiales en estos momentos por si acaso le meten el saco de cocaina… pic.twitter.com/fSiQrpIR5V — Miguel Castillo 💯 🦇 (@MiguelCastillo6) April 20, 2022

Don Vito: "Dañando mi imagen de esta manera, está claro que es una mafia. No creo que me encuentren en una cuneta con un tiro en la nuca, pero ¿por qué no me iba a encontrar un saco de cocaína en el coche?" pic.twitter.com/UE2XzrjQcO — Mavid Data (@maviddata) April 20, 2022