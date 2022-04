¿Qué es mano y qué no? Esto es lo que dice la norma sobre cuándo se debe pitar penalti

Pese a la llegada del VAR a la Liga española en la temporada 2018-2019, la polémica ha seguido siendo plato diario de cada jornada. La asistencia del vídeo arbitraje no sólo no ha sido capaz de acabar con la disparidad de opiniones, sino que ha ayudado a generar incluso nuevos debates alrededor de su uso.

Uno de los que más candentes es el tema de las manos en el área. Cuándo se considera mano y cuándo no y cuándo es, por tanto, motivo de señalar penalti.

A principios de la temporada 2021-2022, el Comité Técnico de Árbitros trató de afinar la norma y explicar de manera detallada cada supuesto con el problema de las extremidades superiores para intentar así que el asunto quedara zanjado, algo que no han logrado. Esto es lo que dice la norma sobre las manos en el fútbol.

Manos sancionables

Serán manos sancionables aquellas en las que el brazo del jugador esté en posición antinatural o realice un gesto o movimiento hacia el balón, lo que se considerará mano voluntaria.

Manos no sancionables

Por contra, serán pasadas por alto las acciones en las que el jugador esté en una posición natural y el balón impacte en su mano, así como aquellas en las que la mano esté pegada o próxima al cuerpo.

No será mano si se trata de la de apoyo, es decir, la que el jugador usa para no perder el equilibrio siempre que la mano no esté muy separada ni estirada.

Tampoco las que provengan del propio futbolista tras jugar el balón: esto es; el rebote tras controlar la bola.

Dentro de las no sancionables entran también las que provengan del despeje de un compañero, esté o no separada la mano del brazo.

Asimismo, no serán motivo de anulación los goles que provengan de manos accidentales de un compañero en acciones inmediatamente antes del tanto o en jugada anterior.

🗣️ Undiano Mallenco muestra ejemplos para explicar qué manos NO SON SANCIONABLES en estos casos:



👋🏻 Posición natural



👋🏻 Pegadas o próximas al cuerpo



👋🏻 Apoyadas o hacia apoyo



👋🏻 Tras balón jugado por el mismo jugador



👋🏻 Despeje de compañero



👋🏻 Accidental inmediata o no pic.twitter.com/mHbH4SQxTr — RFEF (@rfef) August 12, 2021

¿Qué parte del brazo es 'mano'?

La IFAB, la junta internacional que rige las normas del fútbol, explica con claridad que se considera mano toda la parte del brazo que va desde el punto inferior de la axila, tal y como se ve sin margen de error en esta fotografía difundida por el citado organismo.