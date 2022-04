La vergonzosa acción de un entrenador que da un cabezazo a una árbitra en un partido de la liga brasileña

Rafael Soriano, entrenador del Desportivo Ferroviaria, fue despedido después de protagonizar un incidente totalmente deplorable tras los cuartos de final del Campeonato Capixaba ante el Nova Venecia, cuando dio un cabezazo a la árbitra Marcielly Netto.

"Ante lo ocurrido, el entrenador fue desvinculado del club", informó el equipo en un comunicado oficial. "Repudiamos toda y cualquier tipo de violencia, sea física, verbal, moral o emocional, principalmente contra mujeres", añadió el club. "Nos solidarizamos con la árbitra asistente Marcielly Netto y nos ponemos a disposición para lo que sea necesario".

Se llama Rafael Soriano, hace llamarse "Entrenador”. Al término de su partido con el Deportivo Ferroviária golpeó con su cabeza a la árbitra asistente Marcielly Netto.

🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬pic.twitter.com/0koe97YwJ6 — Pável Fernández García (@pavelfernandez_) April 14, 2022

La agresión se produjo mientras el entrenador protestaba airadamente al trío arbitral después de que el Desportivo Ferroviaria fuese eliminado al caer por 3-1 frente al club Nova Venecia.

"No tenía idea de toda esta repercusión. No esperaba. Pero sirve para demostrar que tenemos fuerza. Es un caso que, si no hay sanción, seguirá ocurriendo. Por supuesto, no quería exponerme de esa manera para un caso así, pero como pasó, prefiero usarlo a favor de las mujeres para representar a una clase y mostrarle al mundo que podemos estar en cualquier parte", comentó Netto en un programa de TV Gazeta Norte.