Casemiro sale a defender a Bale tras los pitos en el Bernabéu: "Cuando se le pita, se pita a la historia del Real Madrid"

Carlos Henrique Casemiro habló ante los medios en la previa del Real Madrid-Chelsea. El mediocentro brasileño analizó la situación en la vuelta de la semifinal de Champions, los pitos a Gareth Bale y la autoexigencia de los blancos cada temporada.

No se fía de una eliminatoria sentenciada

Pese a la renta conseguida en la ida, donde los blanco vencieron por 1-3 a los ingleses con una exhibición de Benzema, el jugador no cree que tengan fácil pasar.

"Tenemos que encarar el partido sabiendo que será muy difícil, aunque hicimos los mejores 90 minutos de la temporada el otro día. No nos podemos fiar de nada. Pido el apoyo de la afición porque va a ser muy complicado ante el actual campeón de la Champions que tiene nuestro respeto. Tenemos que darlo todo porque seguro va a ser un partido muy difícil", explicaba Casemiro.

La obligación del Madrid

Tras lo mostrado en la ida de la Champions, los blancos se han convertido en claros candidatos a levantar la 'Orejona'. Sobre ello, quiso hablar el pivote madridista.

"El Real Madrid es el mejor club del mundo y donde hay más exigencia. Nuestra línea es ganar títulos, es la clave de este club y de la vida es el equilibrio. Seguimos con nuestro foco en conseguirlo", concretaba.

Defensa a Bale tras los pitos

Casemiro se mostró muy contrario a los pitos que recibió Gareth Bale en el último partido liguero frente al Getafe. Una situación inaceptable para él e instó a la afición a apoyar al gales.

"Pitaron a Bale y no me gusta, es un jugador histórico del club, ha hecho muchos goles importantes y cuando le pitan a él estás pitando a la historia de este club. No me gustó", sentenció el centrocampista.