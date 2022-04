Los creyentes en 'El Plan' empiezan a mirar los botes salvavidas. "No se podía saber", aseguran con cierta retranca sus críticos, que ven cómo el arranque de la temporada 2022 no es tan bueno en el equipo de los coches azules y rosas como se esperaba o como se había augurado.

En buena medida, es verdad que Alpine no está cumpliendo las expectativas, ya que estaban muy altas. En un momento en el que no están (y tampoco se les espera aún) ni McLaren ni Aston Martin, teóricos rivales directos, el mejor resultado de las dos carreras disputadas fue el sexto puesto de Esteban Ocon en Jeddah, cuando esa polémica batalla con Fernando Alonso amenazó seriamente la paz del equipo.

Siendo resultadistas, no se puede decir que el arranque de Alonso ilusione. Lleva dos puntos por 14 de su compañero, dos motores cambiados (habrá que ver si este viernes no tienen que llevar un tercero) y la sensación de que lo que podría haber sido un gran arranque para asentarse en la pelea por el tercer puesto con una Mercedes que está totalmente perdida se está convirtiendo en una oportunidad perdida.

Sin embargo, el mensaje es de calma y optimismo. Hay motivos para seguir creyendo.

1. Buen ritmo

En los despachos de Alpine no están satisfechos, lógicamente, porque no es que el coche haya nacido malo. Todo lo contrario: hay ritmo, pero no fiabilidad. Las prestaciones del A522 y del motor Renault son buenas, o al menos mejores que las de los otrora todopoderosos Mercedes.

Decía Alonso antes de la carrera que merecen "estar mucho más arriba en la clasificación después de dos carreras". No le falta razón, aunque es verdad que el sábado sufren algo más de lo deseable. Un pequeño paso adelante les puede asentar en la zona alta.

2. El motor Renault no está lejos

La entrada de la nueva normativa ha obligado a todos los equipos a reinventarse para intentar dar con la tecla. Si bien está claro que los Ferrari y los Red Bull están un paso por delante del resto, Alpine no puede sentirse insatisfecho.

Tanto Haas como Alfa Romeo se han visto beneficiados por ese motor salido de Maranello que tan buenos resultados ha dado en las primeras citas del año, pero Australia es otra historia. Las cuatro zonas de DRS invitan al optimismo para los adelantamientos, y si el motor aguanta (está ahí la gran duda), se podrá exprimir. ¿Alguien duda de la capacidad de plantar batalla de Alonso o de Ocon frente a los veteranos Bottas y Magnussen o los Schumacher y Zhou?

3. Pasos firmes pero seguros: 'piano, piano'

Por mucho que la presión ambiental caiga sobre Alpine y que las últimas semanas haya subido la presión, nunca llueve que no escampe. El crecimiento suele conllevar dolores, como demuestran esos problemas de fiabilidad que han llevado ya a dos cambios de motor.

Ahora parece todo un desastre, pero viendo la foto en perspectiva, Alpine no sólo no está peor que sus rivales, sino que está mejor: ya quisieran en McLaren o en Mercedes haber empezado la temporada 2022 en donde acabaron la 2021, como le ha pasado al equipo francés. En italiano suena mucho mejor: "Piano, piano, si arriva lontano" ("poco a poco se llega lejos"). Solo hay que s

4. Todos a una tras las refriegas de Arabia

La batalla entre Ocon y Alonso en Jeddah (y en menor medida en Sakhir una semana antes) podría haber abierto una herida en una de las parejas de pilotos mejor avenidas de la parrilla, pero todo lo contrario.

El mensaje de unión que han lanzado ambos pilotos invita al optimismo. "Habrá más batallas", auguraba Alonso, pero estas serán justas y por el bien común. Otro asunto es que eso no ayude a que los corazones de los responsables de Alpine y sus fans vayan calmados, pero lo que parecía una crisis se ha cerrado pronto.

5. Australia es un buen río revuelto

El circuito de Melbourne es uno de los más extraños del campeonato. Ni es demasiado rápido, ni demasiado lento, ni muy estrecho, ni muy ancho. Tendrá cuatro zonas de DRS, lo que implica que se podrá adelantar más que nunca... pero también estarán los muros más cerca.

La ligera remodelación a la que se ha sometido tras tres años (en 2020 hubo espantada instantes antes de los libres por el estallido de la pandemia en medio del paddock) puede ser la guinda que se necesitaba para que fuera una carrera aún más entretenida. Si Alonso saca la caña, quizá pueda pescar un buen resultado...