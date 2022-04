Fernando Alonso siempre se ha caracterizado por tener la mejor actitud posible ante las adversidades que su carrera en el automovilismo le ha presentado. 'El Plan' del piloto de Alpine rebosa optimismo y, pese a los problemas de motor experimentados en el A522, el asturiano sigue fiel a su esencia.

Tras abandonar en el GP de Arabia Saudí por un fallo en la bomba de agua del motor, Alonso se verá obligado a montar una tercera unidad de potencia para el GP de Australia del próximo fin de semana, en el que será el último cambio permitido de motor en lo que queda de temporada si no quiere llevarse una sanción.

Pese a los contratiempos, Alonso está muy satisfecho con el salto de calidad de la escudería francesa esta temporada: "Estamos muy contentos con el rendimiento de nuestro motor. Creemos que estamos jugando en la misma liga que los demás este año. Pudimos pelear en las rectas con los demás en Yeda y Baréin, esperemos y veamos si eso se confirma", dijo al portal especializado Nextgen-Auto.

Concede Alonso, eso sí, que los motores de Ferrari y el Honda de Red Bull están por delante en rendimiento, pero asegura que "los datos son esperanzadores".

De momento, este fin de semana el tercer motor de Alpine será el que deba dar la talla en el circuito de Albert Park, en Melbourne. Tanto el piloto español como sus jefes están convencidos de que se verá una buena cara del equipo en tierras australianas. El plan sigue su curso.

"Un problema de juventud de las piezas"

Laurent Rossi, el CEO de Alpine, explicaba así los problemas experimentados: "Se trata de un problema de juventud con las nuevas piezas. Las estamos probando por primera vez y no hemos tenido tiempo de validarlas todas, al igual que les ocurre a todos los equipos. La ventaja es que no es estructural. No debemos cuestionar el motor, tampoco su diseño ni su arquitectura, porque hace lo que se espera de él", explicó.

Es, igual que Alonso, optimista de cara al resto del curso y está convencido de que Australia será una carrera de grandes alegrías para la escudería francesa que espera teñir de rosa el circuito de Albert Park.